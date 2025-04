Paris/London/Zürich - An Europas wichtigsten Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach der jüngsten Stabilisierung wieder nach unten gegangen. Dabei belastete die Eskalation des Streits zwischen China und den USA. «Sowohl Washington als auch Peking geben nicht klein bei und lassen die Muskeln spielen», betonte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. «Dass eine globale Rezession die logische Folge sein könnte, wird anscheinend billigend in Kauf ...

