CVS Health: Medicare-Erhöhung beflügelt die US-Gesundheitsaktie!

Rückenwind durch Trump!

Rückblick

Im unsicheren Marktumfeld präsentiert sich die Aktie von CVS bemerkenswert stark. Die US-Apothekenkette zeigt sich weitgehend immun gegenüber den globalen Zollrisiken. Nach einer Talfahrt Ende 2024 konnte die Aktie im heurigen Jahr überzeugen. Gestern schaffte das Apotheken-Papier den Ausbruch über 69 USD. Die starke Bewegung wurde aber wieder abverkauft.

CVS Health-Aktie: Chart vom 08.04.2025, Kürzel: CVS, Kurs: 66.56 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn sich die Aktie im Bereich der 20-Tagelinie stabilisiert, könnten sich Chancen in Long-Richtung ergeben. Dazu sollten aber klare Signale abgewartet werden.

Mögliches bärisches Szenario

Geht es unter die 20-Tagelinie, wäre die nächste Anspielstation der EMA-50. Hält auch dieser Support nicht, könnte rasch das letzte Pivot-Tief angesteuert werden.

Meinung

CVS Health ist eine der größten Apothekenketten und eines der führenden Gesundheitsunternehmen in den USA. CVS verarbeitet jährlich rund 1,3 Mrd. Rezepte und betreibt mehr als 9.500 Einzelhandelsapotheken. Die Centers for Medicare and Medicaid Services verkündeten am Montag eine deutliche Anhebung der Zahlungssätze für Medicare-Versicherer im Jahr 2026. Mit 5,06 % übertrifft der Wert den ursprünglichen Vorschlag der Biden-Regierung vom Januar von 2,23 % um mehr als das Doppelte. Branchenexperten schätzen, dass dieser Schritt den Versicherern zusätzliche Einnahmen von über 25 Mrd. USD bescheren wird. Für CVS könnte dies eine Erhöhung der Rentabilität bedeuten. Im aktuellen Marktumfeld spielen aber fundamentale Entwicklungen gerade eine untergeordnete Rolle.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 85.37 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 642.97 Mio. USD

Meine Meinung zu CVS Health ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2025

