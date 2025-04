Berlin - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche nur leicht zurückgegangen.Der Preis für einen Liter Super E10 sank um 1,4 Cent auf durchschnittlich 1,689 Euro, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Noch schwächer fällt demnach das Minus bei Diesel aus: Ein Liter kostet im bundesweiten Mittel derzeit 1,591 Euro, das sind 1,1 Cent weniger als vor Wochenfrist.Obwohl der Rohölpreis um gut zwölf US-Dollar gegenüber der Vorwoche regelrecht eingebrochen ist, könne von einem "angemessenen Rückgang" der Spritpreise noch keine Rede sein, so der Automobilclub. Man erwarte, dass die Mineralölkonzerne den Preisvorteil durch die niedrigeren Ölpreise jetzt zügig an die Autofahrer weitergeben.