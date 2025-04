Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute die Eröffnung seines zweiten innovativen Plane Healthy Wellness Center Pharmacy am Hauptsitz des Unternehmens in Wichita, Kansas, bekannt. Das in Wichita ansässige Wellness-Center bietet mehr als 9.500 Mitarbeitern und ihren Angehörigen die Möglichkeit, erschwingliche, bequeme, umfassende und hochwertige Gesundheitsleistungen in Anspruch zu nehmen, was zur Kontrolle der Gesundheitskosten beiträgt und ihnen eine Ressource zur Verbesserung ihres allgemeinen Wohlbefindens bietet.

Das Plane Healthy Wellness Center Pharmacy ist eine Privatklinik, die sich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter von Textron Aviation und ihrer Angehörigen konzentriert, was zu einem personalisierten Erlebnis und kürzeren Wartezeiten führt. Das Wellness-Center gehört Textron Aviation und wird von Premise Health, einem landesweit führenden Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für Arbeitgeber, betrieben und mit Personal ausgestattet.

Textron Aviation eröffnete diese Einrichtung nach dem Erfolg des ersten Standorts auf dem Campus im Westen von Wichita, der 2022 eröffnet wurde. Im vergangenen Jahr wurden im Wellnesscenter im Westen von Wichita mehr als 19.000 Besuche von Mitarbeitern und ihren Familien verzeichnet, über 32.000 Rezepte wurden eingelöst und ein erstklassiger Net Promoter Score von 90 erreicht deutlich über dem Durchschnitt der Gesundheitsbranche von 58.

"Bei Textron Aviation verkörpern wir unseren Wert "Be Human" wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns", sagte Maggie Topping, Senior Vice President, Human Resources Communications, Textron Aviation. "Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital, und wir sind bestrebt, ihnen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um sowohl persönlich als auch beruflich erfolgreich zu sein. Mit der Eröffnung unseres zweiten Wellness-Centers investieren wir erheblich in unsere Mitarbeiter und stellen sicher, dass sie einfachen Zugang zu einer bequemen und erschwinglichen Versorgung haben."

Zu den Vor-Ort-Dienstleistungen gehören Grundversorgung, Notfallversorgung, eine Apotheke mit Drive-in-Zugang, Physiotherapie, Radiologie, psychiatrische Dienste, Wellness-Coaching und Krankheitsmanagement. Für zusätzlichen Komfort sind während der regulären Geschäftszeiten auch virtuelle Termine zum gleichen Preis wie persönliche Besuche möglich.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Know-how für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und bereitzustellen. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron

Textron ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat und Textron Systems.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

