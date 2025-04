Auf der German Select Konferenz von mwb research belebte Elmos seine Equity Story und strategische Positionierung in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld. Das Management ging auf Sorgen rund um US-Zölle ein und betonte eine begrenzte direkte Betroffenheit von lediglich 2% sowie handhabbare indirekte Auswirkungen - etwa ein Rückgang der weltweiten Pkw-Verkäufe um 1,5-2% - dank einer breit diversifizierten Kundenbasis. Während Lagerabbau weiterhin kurzfristig auf den Umsatz drückt -insbesondere im ersten Quartal 2025, das als Tiefpunkt bestätigt wurde - deuten Anzeichen auf eine Normalisierung bis Mitte 2025 hin, mit einer sequentiellen Erholung ab dem zweiten Quartal. Elmos sprach zudem die aktuelle Bewertungsdiskrepanz an, die auf historische Unregelmäßigkeiten beim Free Cashflow zurückgeführt wird - ein Thema, das aktiv adressiert wird. Mit starker Dynamik bei Design Wins und einer führenden Position in wachstumsstarken Nischen wie der Ultraschall-Sensorik bleiben die langfristigen Wachstumstreiber intakt, gestützt durch automobile Megatrends. Trotz anhaltender Unsicherheit sehen die Analysten den jüngsten Rücksetzer als attraktive Einstiegschance. mwb research hat daher sein Bewertungsmodell angepasst und bestätigt das KAUFEN-Rating - bei einem neuen Kursziel von 90,00 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial widerspiegelt. Das vollständige Roundtable-Gespräch können Sie hier nachsehen: https://research-hub.de/videos. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Elmos%20Semiconductor%20SE