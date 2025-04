News von Trading-Treff.de Die Aktie von Super Micro Computer musste aktuell ihren Aufwärtsmarsch wieder beenden. Am Mittwoch ging es an den deutschen Märkten nur um 0,3 % abwärts, allerdings knüpft die Entwicklung an das Geschehen am Dienstag an. Da hatte die Aktie nach dem Gewinn von über 13 % am Montag erneut -4,9 % verloren. Die Gründe für die Schwankungen sind klar: Super Micro Computer hinterlässt mit seinem Modell u.a. als Anbieter für Rechenzentren ...

