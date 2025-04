USD/CAD wurde stark von dem eskalierenden Zollkrieg zwischen den USA und China getroffen.China erhebt zusätzliche 34% Einfuhrzoll auf Produkte aus den USA.Die 25% Gegen-Zölle Kanadas auf Autos aus den USA traten am 9. April in Kraft.Das Paar USD/CAD fällt während der europäischen Handelsstunden am Mittwoch stark auf etwa 1,4180. Das Loonie-Paar sieht ...

