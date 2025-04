Erweiterte Zusammenarbeit erweckt generative KI zum Leben und hilft Unternehmen, sofortigen und messbaren Mehrwert zu schaffen.

Sutherland, ein weltweit führendes Unternehmen für Geschäfts- und digitale Transformation, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud bekannt, um Kunden dabei zu unterstützen, die unternehmensweite Einführung generativer KI zu beschleunigen und einen sofortigen, messbaren Geschäftswert zu erzielen.

Aufbauend auf jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit läuten Sutherland und Google Cloud eine neue Ära der Unternehmenstransformation auf Basis von Agentic AI ein. In dieser nächsten Phase der Partnerschaft werden die hochmodernen Gemini-Modelle von Google Cloud, Vertex AI und die Customer Engagement Suite mit dem umfassenden Fachwissen von Sutherland im Bereich der angewandten KI kombiniert, um den gesamten Kundenlebenszyklus neu zu gestalten.

Durch diese Allianz erhalten Sutherland-Kunden Zugang zu den neuesten KI-Durchbrüchen von Google Cloud, Möglichkeiten zur gemeinsamen Innovation durch Beschleunigerprogramme und ergebnisorientierte Implementierungsmodelle, die auf einen sofortigen, messbaren ROI ausgelegt sind. Diese Angebote werden durch Sutherlands branchenspezifische Bereitstellungsrahmen, digitale Ingenieurskunst und groß angelegte KI-Umschulungsmaßnahmen unterstützt, wodurch KI für Unternehmen nicht nur zugänglich, sondern auch branchenübergreifend wirksam wird.

"Diese vertiefte Zusammenarbeit ist ein Meilenstein nicht nur für Sutherland, sondern auch für jeden Kunden, der bereit ist, das transformative Potenzial von KI zu erschließen", sagte Doug Gilbert, Chief Information Officer und Chief Digital Officer bei Sutherland. "Gemeinsam mit Google Cloud entwickeln wir intelligente Lösungen, die kontextbezogene Einblicke und maßgeschneiderte Erfahrungen an jedem Berührungspunkt bieten und sowohl die Kundenbindung als auch die operative Exzellenz revolutionieren."

Zu den KI-Lösungen von Sutherland, die ganzheitliche Auswirkungen auf Unternehmen haben, gehören:

Conversational AI Intelligente virtuelle Assistenten, die komplexe, mehrkanalige Interaktionen präzise und personalisiert abwickeln können.

Intelligente virtuelle Assistenten, die komplexe, mehrkanalige Interaktionen präzise und personalisiert abwickeln können. Augment AI Echtzeit-Datenanalyse, die die nächsten besten Maßnahmen vorhersagen, Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität steigern kann.

Echtzeit-Datenanalyse, die die nächsten besten Maßnahmen vorhersagen, Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität steigern kann. Translate AI Sofortige mehrsprachige Unterstützung in über 150 Sprachen, die eine nahtlose globale Konnektivität ermöglicht.

Sofortige mehrsprachige Unterstützung in über 150 Sprachen, die eine nahtlose globale Konnektivität ermöglicht. Secure AI Echtzeitschutz sensibler Daten, Betrugsprävention und Einhaltung von PII- und PCI-Standards.

Echtzeitschutz sensibler Daten, Betrugsprävention und Einhaltung von PII- und PCI-Standards. Insights AI Fortgeschrittene Analysen und prädiktive Intelligenz, die intelligentere Entscheidungen ermöglichen.

Diese modularen, interoperablen Lösungen, die auf der skalierbaren und sicheren Cloud-Infrastruktur von Google Cloud basieren, bieten einen Mehrwert und passen sich an sich ändernde Geschäftsanforderungen an. So können Unternehmen KI für transformative Ergebnisse voll ausschöpfen.

"Sutherlands Fachwissen und sein zukunftsorientierter Ansatz in Bezug auf angewandte KI machen das Unternehmen zu einem außergewöhnlichen Partner", sagte Carrie Tharp, Vice President Solutions Industries bei Google Cloud. "Gemeinsam liefern wir eine KI, die nicht nur leistungsstark ist, sondern auch gezielt darauf ausgelegt ist, reale Herausforderungen zu lösen und dabei den Menschen in den Mittelpunkt stellt."

Mit drei Jahrzehnten Erfahrung in der Zusammenarbeit mit börsennotierten Unternehmen vereint Sutherland Design Thinking, KI-Innovation, Cloud-Kompetenz und Prozess-Know-how. Die heute bekannt gegebene erweiterte Partnerschaft nutzt die patentierten Technologien von Sutherland, um maßgeschneiderte KI-Lösungen zu entwickeln, die auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

Über Sutherland

Künstliche Intelligenz. Automatisierung. Cloud-Engineering. Erweiterte Analyse.

Dies sind für Unternehmen die Schlüsselfaktoren für den Erfolg. Für uns sind sie unsere Kernkompetenz.

Wir arbeiten mit globalen Kultmarken zusammen. Wir bieten ihnen ein einzigartiges Wertversprechen durch marktführende Technologien und exzellente Geschäftsprozesse. Im Mittelpunkt steht dabei das Digital Engineering die Grundlage für schnelle Innovationen und skalierbare Geschäftstransformationen.

Wir haben über 200 einzigartige Erfindungen im Rahmen mehrerer Patente in den Bereichen KI und andere aufstrebende Technologien entwickelt. Durch die Nutzung unserer fortschrittlichen Produkte und Plattformen treiben wir die digitale Transformation in großem Maßstab voran, optimieren kritische Geschäftsabläufe, erfinden Erfahrungen neu und leisten Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen, die alle über ein nahtloses "As-a-Service"-Modell bereitgestellt werden.

Wir bieten jedem Unternehmen neue Schlüssel für seine Geschäfte, die Menschen, mit denen es zusammenarbeitet, und die Kunden, die es bedient. Mit bewährten Strategien und agiler Umsetzung ermöglichen wir nicht nur Veränderungen wir schaffen digitale Ergebnisse.

Sutherland

Digital Outcomes.

Über Google Cloud

Google Cloud ist der neue Weg in die Cloud und bietet KI-, Infrastruktur-, Entwickler-, Daten-, Sicherheits- und Kollaborationstools für heute und morgen. Google Cloud bietet einen leistungsstarken, vollständig integrierten und optimierten KI-Stack mit einer eigenen Infrastruktur auf globaler Ebene, maßgeschneiderten Chips, Gen-AI-Modellen und Entwicklungsplattformen sowie KI-gestützten Anwendungen, um Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen. Kunden in mehr als 200 Ländern und Regionen wenden sich an Google Cloud als ihren vertrauenswürdigen Technologiepartner.

