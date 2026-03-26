Los Angeles - Der Facebook-Konzern Meta und die Google-Videoplattform YouTube haben eine Niederlage in einem US-Prozess um das Suchtpotenzial von Online-Diensten einstecken müssen. Geschworene in Los Angeles kamen zu dem Schluss, dass die Plattformen fahrlässig handelten und Nutzer ungenügend über Risiken informierten, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Die Geschworenen sprachen der 20-jährigen Klägerin demnach einen Betrag von drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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