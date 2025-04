Die Turbulenzen der letzten Tage sind an der E.ON-Aktie spurlos vorbeigegangen. Am Mittwoch verbessert sie sich um +1% und steht aktuell bei 13,80 €. Lohnt sich hier ein Einstieg? US-Zölle belasten nicht Die angekündigten US-Zölle führten weltweit zu heftigen Kursturbulenzen mit enormen Kursverlusten. Dieser Sturm ist an der E.ON-Aktie vorbeigezogen. Größere Kurseinbrüche fanden nicht statt. Das Besondere ist, dass der Essener Konzern nur in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...