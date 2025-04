Der Münchner Autobauer verzeichnet einen dramatischen Kursverlust von 45 Prozent im Jahresvergleich, obwohl Fundamentaldaten und Analystenbewertungen positiv bleiben.

Die BMW-Aktie hat am 09. April 2025 mit einem Kurs von 63,66 Euro den tiefsten Stand seit 2020 erreicht. Im frühen Handel verzeichnete das Papier des Münchner Automobilherstellers einen weiteren Rückgang um 0,24 Prozent. Besonders alarmierend ist die Entwicklung im Monatsvergleich mit einem Verlust von knapp 15 Prozent, während sich der Jahresverlust auf dramatische 45 Prozent beläuft.

Verantwortlich für den anhaltenden Kursverfall sind vor allem die schwachen Geschäftszahlen des abgelaufenen Quartals. BMW meldete zuletzt einen Gewinn je Aktie von 2,40 Euro, was den bereits nach unten korrigierten Analystenerwartungen entspricht. Trotz der aktuellen Kursschwäche halten die Experten von JP Morgan an ihrer Kaufempfehlung fest und bekräftigten diese am 3. April. Insgesamt überwiegt unter den 22 beobachtenden Analysten mit 54,5 Prozent eine positive Einschätzung, während das durchschnittliche Kursziel bei 89,20 Euro und damit etwa 36 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Bewertung auf Rekordtief trotz solider Fundamentaldaten

Fundamental betrachtet erscheint die BMW-Aktie mittlerweile außerordentlich günstig. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit lediglich 5,96 angegeben, während das aktuelle KGV basierend auf dem Jahresüberschuss von 2024 sogar nur bei 5,06 liegt. Auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,26 deutet auf eine massive Unterbewertung hin. Für das laufende Geschäftsjahr plant der Konzern eine Dividende von 4,30 Euro je Aktie, was einer attraktiven Rendite von 6,32 Prozent entspricht.

Die grundlegenden Stärken des Unternehmens, darunter die solide finanzielle Situation mit hohem Liquiditätsbestand und großen Gewinnmargen, stehen im deutlichen Kontrast zur aktuellen Börsenentwicklung. Allerdings haben die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach nach unten korrigiert, was auf anhaltende Herausforderungen im operativen Geschäft hindeutet.

