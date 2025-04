In einem Interview mit dem Fox Business Network am Mittwoch sagte US-Finanzminister Scott Bessent, dass Chinas Entscheidung, die Zölle auf US-Importe auf 84 % zu erhöhen, "unglücklich" sei, so Reuters.Wichtige Erkenntnisse"Chinas Eskalation ist ein Verlust für sie.""Sie können ihre Zölle erhöhen, aber was bringt das?""Ein sehr guter Schritt mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...