News von Trading-Treff.de Einen guten Start legte heute die Aktie von Tesla hin. Die Notierungen sind in den ersten Stunden um gut 2 % gestiegen. Damit hat der Kurs des Papiers immerhin ein Niveau von 207,75 Euro erreicht. Die Aktie allerdings war in den Tagen zuvor schon massiv abgestraft worden. Am Dienstag ging es für die Tesla um rund -5,1 % abwärts. Der Titel verlor am Montag gleichermaßen und gab -1,2 % nach. Am Freitag der vergangenen Woche ...

