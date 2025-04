Der ehemalige Smartphone-Gigant verzeichnet massive Einbußen im Börsenwert mit einem Monatsrückgang von über 26 Prozent, während Finanzexperten ihre Prognosen korrigieren.

Der Kurswert des einst führenden Smartphone-Pioniers BlackBerry hat in den vergangenen Wochen deutlich an Boden verloren. Die Aktie des kanadischen Software- und Cybersecurity-Unternehmens notierte am 09. April 2025 bei 2,52 Euro und verbuchte allein am heutigen Handelstag einen Rückgang von 2,86 Prozent. Besonders besorgniserregend für Anleger: Innerhalb des letzten Monats hat die BlackBerry Aktie einen dramatischen Wertverlust von über 26 Prozent erlitten, was die zunehmende Skepsis der Investoren widerspiegelt. Trotz eines Abstands von rund 28 Prozent zum 52-Wochen-Tief bleibt die Aktie mit einem Gap von mehr als 148 Prozent deutlich unter ihrem Jahreshoch.

Analysten senken Kursziele Anfang April

Die jüngsten Analysten-Einschätzungen verstärken den Abwärtsdruck auf die Aktie zusätzlich. Erst vor wenigen Tagen, am 3. April 2025, reduzierten gleich mehrere namhafte Finanzinstitute ihre Kursziele für BlackBerry. Die Royal Bank of Canada (RBC) senkte ihr Kursziel von 4,00 auf 3,75 US-Dollar und bestätigte die neutrale Einstufung "Sector Perform". Parallel dazu korrigierte auch die CIBC ihre Prognose nach unten. Insgesamt bewerten aktuell 71,4 Prozent der sieben beobachtenden Analysten die Aktie mit "Halten", während sich jeweils ein Experte für "Kaufen" bzw. "Verkaufen" ausspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 3,13 US-Dollar rund 9 Prozent über dem aktuellen Niveau - ein vergleichsweise bescheidenes Aufwärtspotenzial.

