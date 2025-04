Mitten in der Eskalation des Handelskriegs zwischen den USA und China schlägt jetzt auch JPMorgan-Chef Jamie Dimon Alarm. Der CEO der größten US-Bank warnt eindringlich vor den Folgen von Präsident Donald Trumps Zollpolitik - für die US-Wirtschaft:"Ich denke, das ist wahrscheinlich das Ergebnis - eine Rezession in den USA."In der Sendung "Mornings With Maria" auf Fox Business führte Dimon aus:"Wenn der Dow um 2.000 Punkte fällt, dann schaukelt sich das hoch. Die Leute haben das Gefühl, sie verlieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...