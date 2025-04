FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Joghurthersteller sei eines der wenigen Unternehmen im Grundnahrungsmittelsektor, das für das erste Quartal nicht vor einem deutlich verlangsamten Wachstum gewarnt habe, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Danones Ruf als kontinuierlicher Gewinnbringer für den Gewinn pro Aktie und als "Cash Compounder" wachse ganz klar./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2025 / 08:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644