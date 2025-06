© Foto: Unsplash

Der Nahrungsmittelkonzern General Mills hat am Mittwoch seine Quartalszahlen vorgestellt. Diese haben den Ausverkauf in der ganzen Branche weiter beschleunigtDie Anteile von Nahrungsmittelkonzernen gelten als wertstabil und krisenresistent. Gleichzeitig bieten viele Unternehmen in der Branche überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen. Lange waren die Aktien dementsprechend bei privaten und institutionellen Investoren gleichermaßen beliebt. Doch seit einiger Zeit sind viele Werte von anhaltenden Kursverlusten betroffen. Die Konzerne kämpfen mit steigenden Kosten, wachsendem Wettbewerbsdruck durch Eigenmarken, während die stark gestiegenen Renditen vor allem von US-Anleihen in Konkurrenz …