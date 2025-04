Der Bitcoin-Miner verzeichnet erhebliche Wertverluste und nähert sich dem Jahrestief, während Experten dennoch ein beachtliches Aufwärtspotenzial von 180 Prozent prognostizieren.

Die CleanSpark-Aktie befindet sich in einer schweren Krise. Mit einem Tagesverlust von 2,22 Prozent auf 5,996 Euro am 09. April 2025 setzt sich der negative Trend der vergangenen Wochen fort. Besonders alarmierend: Der Bitcoin-Miner notiert nur noch knapp über seinem 52-Wochen-Tief von 6,72 USD (vom 31. März 2025) und hat innerhalb der letzten sieben Tage fast 16 Prozent an Wert eingebüßt. Die deutliche Entfernung vom 50-Tage-Durchschnitt (8,79 USD) mit einem Abstand von über 23 Prozent verdeutlicht die technische Schwäche des Titels.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und Analystenmeinungen. Trotz des massiven Kursrückgangs von mehr als 56 Prozent im Jahresvergleich halten 8 von 9 Analysten an einer positiven Einschätzung fest, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 19,12 USD liegt - was einem theoretischen Aufwärtspotenzial von über 180 Prozent entspricht. Die fundamentalen Stärken des in Nevada ansässigen Unternehmens liegen laut Experten in den attraktiven Margen und der soliden finanziellen Situation. Allerdings wurden die Kursziele in den letzten vier Monaten deutlich nach unten korrigiert, was wachsende Skepsis andeutet. Anleger sollten zudem beachten, dass CleanSpark am 7. Mai seine Quartalszahlen für Q2/2025 vorlegen wird, was angesichts der angespannten Marktlage besondere Aufmerksamkeit verdient.

