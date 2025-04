News von Trading-Treff.de Siemens Energy verliert aktuell angesichts der erneuten Verluste an den Aktienmärkten weiter. Die Notierungen sind um rund -2 % nach unten gerutscht. Dabei scheint die runde Unterstützung von 50 Euro nicht mehr so gut zu halten wie bislang gedacht. Sie steht direkt zur Prüfung an. Nun ist dies mit hoher Sicherheit nicht mehr auf die Entwicklung des Unternehmens selbst zurückzuführen. Es sieht so aus, als würde der Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...