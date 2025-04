St. Christina (ots) -Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die majestätischen Gipfel der Dolomiten küssen und die Bergwiesen in sattem Grün erstrahlen, ist es so weit: Der Sommer hält Einzug im Val Gardena! Und mit ihm startet eine Saison voller Abenteuer auf zwei Rädern.Ob gemütliche Panoramatouren oder adrenalingeladene Herausforderungen - die Bikeregion Val Gardena bietet alles, was das Radfahrerherz höher schlagen lässt.Der Rad-Sommer startet gleich mit zwei tollen Bike-Events:Sellaronda Bike Day am 7. Juni und am 13. September 2025An diesen beiden Tagen gehören die legendären Pässe rund um das Sellamassiv den Radfahrern. Beim Sellaronda Bike Day genießen Radsportfans aller Niveaus die autofreien Bergstraßen und spektakuläre Aussichten. Ob mit Rennrad, Mountainbike oder E-Bike - dieses Event ist ein Muss für alle, die die einzigartige Kulisse der Dolomiten in vollen Zügen erleben möchten.Sellaronda HERO - das härteste MTB-Rennen der Welt am 14. Juni 2025Für echte Helden auf dem Mountainbike steht der Sellaronda HERO auf dem Programm. Mit 86 Kilometern und 4.500 Höhenmetern zählt dieses Rennen zu den anspruchsvollsten der Welt. Wer die epischen Trails und steilen Anstiege der Dolomiten bezwingt, schreibt seine eigene Heldengeschichte. Doch nicht nur die Profis kommen auf ihre Kosten - auch für Hobby-Biker gibt es kürzere Distanzen, die jede Menge Herausforderung und Naturerlebnis bieten.Das Bike-Paradies Val Gardena ist aber mehr als nur ein RennenNeben den großen Events hat das Val Gardena noch viel mehr zu bieten: Flowige Trails, anspruchsvolle Downhill-Strecken und gemütliche Familienrouten warten darauf, entdeckt zu werden. Moderne Bike-Parks, Verleihstationen und geführte Touren machen das Tal zu einem Paradies für alle, die auf zwei Rädern unterwegs sind.Die Sellaronda Bike Tour ist z.B. so ein geführtes Mountainbike-Erlebnis, das von erfahrenen Guides durch die vier Täler rund um das imposante Sellamassiv angeboten wird. Dank der Nutzung von Bergbahnen für den Aufstieg auf drei der vier Pässe - Grödnerjoch, Campolongopass, Pordoijoch und Sellajoch - kann die Rundtour an einem einzigen Tag bewältigt werden.Die Dolomiten sind auch ein Eldorado für RennradbegeisterteDie kurvenreichen Straßen sind ein wahres Paradies für Radfahrer der schnelleren Generation. Kaum etwas ist beeindruckender, als auf zwei Rädern durch diese atemberaubende Gebirgslandschaft zu gleiten, dabei die frische Bergluft zu genießen und den Blick über majestätische Gipfel schweifen zu lassen.Alle Radsportvarianten haben aber eines gemeinsam: nach einem aktiven Tag gehört der Körper gestärkt und dazu laden urige Almhütten und erstklassige Restaurants zum Genießen ein - mit regionalen Köstlichkeiten und der unvergleichlichen Gastfreundschaft Südtirols.Mehr Infos unter: www.valgardena.itPressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: DOLOMITES Val Gardena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177408/6009882