Bielefeld (ots) -Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit vier SAP Pinnacle Awards 2025 in folgenden Kategorien ausgezeichnet wurde: "GROW with SAP", "SAP Business AI | Customer Adoption", "Business Transformation Management" und "Cross-Portfolio Success". Das global tätige SAP-Beratungshaus für den Mittelstand erlangte darüber hinaus in drei Kategorien eine Finalistenplatzierung: "Sales Success | Midmarket", "SAP Business AI | Partner Innovation - Customer AI Use Case" und "Partner Learning and Skills Growth". Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 24 Kategorien wurden auf der Grundlage von Empfehlungen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt."Unser führendes Partner-Auszeichnungsprogramm, die SAP Pinnacle Awards, spiegelt die herausragende Leistung und das Engagement unserer Partner wider, Kundennutzen, exponentielles Wachstum und Vereinfachung zu liefern. Die Gewinner dieses Preises werden für ihre erfolgreiche Ausrichtung auf die Geschäftsstrategie von SAP gewürdigt und dafür anerkannt, dass sie innovative KI- und Cloud-Services und -Lösungen bereitstellen, um Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen", sagte Christian Klein, CEO von SAP SE."Ich freue mich sehr, dass wir mit vier Auszeichnungen und drei Finalistenplätzen auch in diesem Jahr der Top-Gewinner der SAP Pinnacle Awards sind. Diese Anerkennung ist ein starkes Zeichen für unsere langjährige Partnerschaft und das Vertrauen, das SAP in uns setzt. Besonders stolz bin ich auf die Auszeichnung in der Kategorie "SAP Business AI | Customer Adoption": Künstliche Intelligenz ist ein zentrales Zukunftsthema für uns, das wir mit dem klaren Ziel vorantreiben, echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Auch die erneute Auszeichnung in der Kategorie "GROW with SAP" bestätigt unseren Anspruch, Unternehmen erfolgreich auf ihrem Weg in die Public Cloud zu begleiten. Gemeinsam mit SAP setzen wir weiterhin Maßstäbe und gestalten die Zukunft der digitalen Transformation weltweit", sagte Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions.Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen. Die Auszeichnung basiert auf objektiven Leistungskennzahlen und umfangreichen Datenanalysen. NTT DATA Business Solutions setzt seit mehr als 35 Jahren erfolgreich SAP-Technologien ein, um Kunden weltweit bei der digitalen Transformation zu unterstützen, Komplexität zu reduzieren und sie zu Intelligent Enterprises zu machen. Als einer von nur elf SAP Platinum Partnern weltweit wurde das Unternehmen bereits zum elften Mal in Folge mit den prestigeträchtigen SAP Pinnacle Awards ausgezeichnet.Weitere Informationen zu den diesjährigen Gewinnern und Finalisten der SAP Pinnacle Awards finden Sie hier (https://www.sap.com/partners/pinnacle-awards/finalists-winners.html).Über NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) ist ein weltweit führender IT Service Provider mit Fokus auf SAP und einem leistungsstarken Partnernetzwerk. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung unterstützen wir Unternehmen weltweit auf ihrem Weg zum Intelligent Enterprise. Dafür liefern wir End-to-End-Lösungen, die Wachstum und Erfolg nachhaltig beschleunigen - von der strategischen Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus. Als globaler strategischer SAP-Partner treiben wir Innovationen voran und nutzen neueste Technologien, um unsere Kunden individuell und branchenübergreifend zu beraten. Unsere mehr als 16.000 engagierten Mitarbeitenden in über 30 Ländern sind dafür täglich im Einsatz.NTT DATA Business Solutions ist Teil von NTT DATA (https://www.nttdata.com/global/en/). Der vertrauenswürdige globale Business- und Technologieführer mit Hauptsitz in Tokio erwirtschaftet einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Als One NTT DATA betreuen wir 75 % der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei innovativen, optimierenden und transformierenden Prozessen für ihren langfristigen Erfolg. NTT DATA ist Teil der NTT Group.Pressekontakt:Jasmin StraeterHead of Global CommunicationsNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 108E-mail: jasmin.straeter@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/6009901