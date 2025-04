Düsseldorf (ots) -Xiaomi hat als offizieller Tech-Partner von Red Bull Ibiza Royale 22 Content Creator ausgewählt, die beim exklusiven Event auf Ibiza mit dabei sind. Die Creator stammen aus unterschiedlichen Ländern weltweit und sind in den Bereichen Fitness, Lifestyle und Social Media aktiv. In dem außergewöhnlichen Hindernisrennen stellen 18 von ihnen ihre körperlichen und mentalen Fähigkeiten auf die Probe - mit dem Ziel, den Gipfel der Burg von Ibiza zu erreichen.Die Creator werden das Abenteuer in sämtlichen Etappen dokumentieren und ihrer Community ein mitreißendes und authentisches Erlebnis bieten. Dabei begleitet sie Xiaomi mit seiner neuen Redmi Note 14 Serie und sorgt dafür, dass jeder Moment des Parcours in Echtzeit festgehalten und geteilt wird."Red Bull Ibiza Royale bietet eine einzigartige Bühne, um neben körperlichen Fähigkeiten auch das Potenzial unserer technologischen Geräte unter Beweis zu stellen. Wir freuen uns, die talentierten Creator mit der Redmi Note 14 Serie zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre einzigartigen Erlebnisse mit einem weltweiten Publikum zu teilen", so Jia Wei, Head of Marketing Xiaomi West Europa.Die folgenden Content Creator werden mit ihren Teams am Wettbewerb teilnehmen:Spanien: Team Gravity Breakers- Ana Furia und Jhonder Gómez - Breakdancer Team der spanischen Olympia-MannschaftFrankreich: Team Toupou & Boulou- Hugo Trablesi - Lifestyle-Influencer- Oriane Greco - Lifestyle-InfluencerinItalien: Team Jumami- Julian Maliwat und Maria Vittoria Vassanelli - Lifestyle-InfluencerPolen: Team The Speed Titans- Mateusz Baszczynski - Lifestyle-Influencer- Kinga Dabrowska - Video-Creator und Lifestyle-InfluencerinTschechische Republik: Team Survivorovi- Sebastian Navrátil - Sänger, Influencer- Andrea Bezdeková - Model, InfluencerinRumänien: Team Tropical Turbo- Carmina Teiceanu - Tänzerin, Content Creator und Sportbegeisterte- Louis Florea - Tänzer und ChoreografBrasilien: Team Biscoitinho- Beatriz Boeke und Daniel Aragão - Fitness und SportChile: Team Aguante Pro Plus- Nicolas Gonzales - Content Creator, Calisthenics- Paulina Fischer - Comedy und FitnessTürkei: Team Iconic Red Storm- Süleyman Atlı und Melissa Özkan - Influencer und Content CreatorDarüber hinaus nehmen aus Deutschland der Fitness- und Lifestyle-Influencer Andreas Cyrill Dürnerberger sowie Maurice Pehle, Gründer des Berliner Running Clubs "LOAD", Xiaomi Creator und Fotograf, am Event teil. Auch die Fitness-Influencer Ed Scott und Travis Verky aus dem Vereinigten Königreich werden vor Ort sein, um während des Wettbewerbs kreative Inhalte zu produzieren.Die Unterstützung der Creator aus den Bereichen Fitness, Tanz, Sport und Lifestyle sichert dem Red Bull Ibiza Royale Event weltweite Aufmerksamkeit. Über ihre große Reichweite in den sozialen Medien teilen die Creator die Spannung und das spektakuläre Hindernisrennen, das die Teams auf ihrem Weg ins Ziel überwinden müssen.Als offizieller Tech-Partner des Events unterstützt Xiaomi die Creator mit der Redmi Note 14 Serie, die jeden Moment in hochauflösender Qualität festhält und ein ansprechendes visuelles Erlebnis ermöglicht.Verfolge das AbenteuerAlle Erlebnisse, Herausforderungen und Emotionen der Creator des Red Bull Ibiza Royale Events können hautnah miterlebt werden.Xiaomi teilt die Abenteuer der Content Creator auf seinen Social-Media-Kanälen. Darüber hinaus gewährt die Website von Red Bull Ibiza Royale unter www.redbullibizaroyale.com exklusive Einblicke in den Parcours, die Hindernisse, die Designer und die Teams.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/vqurarrkEO) (Passwort: 67sm2wA8Zcmg).Über Red Bull Ibiza RoyaleIm Rahmen des Red Bull Ibiza Royale Events treten Teams aus der ganzen Welt gegeneinander an und überwinden herausfordernde und spektakuläre Hindernisse: Sie sprinten, springen und rutschen, um den Gipfel der Burg von Ibiza zu erreichen. Der erste gemischte Hindernislauf der Insel steht ganz im Zeichen von Fitness und Spaß. Auf einem 1,4 km langen Parcours warten insgesamt neun einzigartige und unterhaltsame Hindernisse, die aus der kreativen Feder von Content Creator, Athleten und Gaming-Profis stammen. Jeder konnte sich für die Teilnahme an diesem Abenteuer bewerben - letztendlich werden 250 Teams aus 50 Ländern ihr Ticket für dieses unvergessliche Abenteuer im Paradies lösen. Das Event kann auf der offiziellen Website www.redbullibizaroyale.com sowie über ausgewählte sozialen Medienkanäle verfolgt werden.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6009920