Die Chips von TSMC werden zwar zum allergrößten Teil in Taiwan gefertigt, darin befindet sich jedoch einiges an US-Technologie. Aus diesem Grund ist der Export an strenge Auflagen geknüpft und insbesondere nach China sollen bestimmte Chips eigentlich gar nicht gelangen. Über Umwege finden aber auch High-End-Chips weiterhin ihren Weg in die Volksrepublik.

Den vollständigen Artikel lesen ...