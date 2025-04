Berlin/Düsseldorf - Der NRW-Landesvorsitzende der SPD, Achim Post, geht von großer Zustimmung zum Koalitionsvertrag beim anstehenden Mitgliedervotum seiner Partei aus. "Ich bin überzeugt, dass unsere Mitglieder wissen, dass es hier wirklich ein wichtiger Koalitionsvertrag ist und dass es ganz besondere Zeiten sind", sagte Post der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).Er hoffe auf eine sehr hohe Wahlbeteiligung. "Wir werden als Partei ganz ehrlich darstellen, was wir erreicht haben und wo es gehakt hat", kündigte Post an. "Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir eine klare Mehrheit dafür finden werden.""Wir haben vor allem auch mit Blick auf NRW durchsetzen können, dass die Abstimmung länger läuft", sagte er mit Blick auf die Abstimmung, die in NRW mitten in die Osterferien fällt. "Zugleich wissen wir, dass die rein digitale Abstimmung einige Mitglieder vor Hürden stellt. Wir werden aber dafür Sorge tragen, dass Ortsvereine ihre Mitglieder unterstützen, so dass alle an der Abstimmung teilnehmen können."