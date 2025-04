Neue Funktionen für Google Cloud NetApp Volumes verbessern den Support bei großen Arbeitslasten, einschließlich Vertex AI

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, und Google Cloud haben heute neue Funktionen für Google Cloud NetApp Volumes angekündigt. Dabei handelt es sich um einen vollständig verwalteten Dateispeicherdienst, der die Komplexität reduziert, die Leistung für Cloud-Speicher-Workloads steigert und sich vollständig in das Google Cloud-Service-Ökosystem integrieren lässt. Kunden werden mühelos leistungsstarke Unternehmensanwendungen und -datenbanken skalieren können, einschließlich Workloads mit Datensätzen im Petabyte-Bereich, beispielsweise EDA (Electronic Design Automation), KI-Anwendungen und Datenspeicher für Inhalte.

Unternehmen stehen im Zeitalter der "Intelligence" vor der zentralen Herausforderung, Daten über lokale Systeme und die Cloud hinweg zu verwalten. Eine intelligente Dateninfrastruktur bricht Datensilos auf und ermöglicht eine nahtlose Echtzeit-Integration über Hybrid-Cloud-Umgebungen hinweg, sodass Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt werden können. In Zusammenarbeit mit Google Cloud versetzt NetApp Unternehmen in die Lage, das Potenzial von KI zu nutzen und so mehr Agilität und Innovation auf breiter Basis zu fördern.

"Für viele Unternehmen stellt die Cloud den schnellsten und einfachsten Weg zur Nutzung von KI und datengestützten Erkenntnissen dar", so Pravjit Tiwana, Senior Vice President und General Manager, Cloud Storage bei NetApp. "Unsere Zusammenarbeit mit Google Cloud trägt zur Beschleunigung generativer KI-Datenpipelines bei, da die neuesten KI-Innovationen nahtlos in die robusten Datenmanagementfunktionen von NetApp ONTAP® integriert werden. Die neuen Funktionen von NetApp Volumes unterstützen Kunden bei der Skalierung ihres Cloud-Speichers, um den Anforderungen moderner, leistungsstarker Anwendungen und Datensätze gerecht zu werden, die maßgeblich zu guten Geschäftsergebnissen beitragen."

Google Cloud und NetApp führen neue Funktionen in NetApp Volumes ein, um die Skalierbarkeit und Performance von Unternehmensanwendungen und -datenbanken mit neuen Funktionen zu verbessern, darunter:

Integration mit der Vertex AI Platform von Google Cloud : Kunden werden bald die Möglichkeit haben, ihre in NetApp Volumes gespeicherten Daten direkt in der Vertex AI Platform zu nutzen. Dank der erweiterten Funktionen von Vertex AI werden Kunden benutzerdefinierte Agenten erstellen können, ohne eigene Lösungen zur Verwaltung von Datenpipelines für RAG-Anwendungen (Retrieval Augmented Generation) entwickeln zu müssen.

: Kunden werden bald die Möglichkeit haben, ihre in NetApp Volumes gespeicherten Daten direkt in der Vertex AI Platform zu nutzen. Dank der erweiterten Funktionen von Vertex AI werden Kunden benutzerdefinierte Agenten erstellen können, ohne eigene Lösungen zur Verwaltung von Datenpipelines für RAG-Anwendungen (Retrieval Augmented Generation) entwickeln zu müssen. Verbesserungen für Premium und Extreme Service Levels : Ab sofort sind in allen 14 Regionen, in denen die Service-Levels "Premium" und "Extreme" angeboten werden, Performance-Verbesserungen für Google Cloud NetApp Volumes mit hoher Kapazität verfügbar. Durch diese Verbesserungen bei Datenträgern mit hoher Kapazität können Kunden einen einzelnen Speicherplatz ab 15 TiB bereitstellen, der auf bis zu 1 PiB mit einem Durchsatz von bis zu 30 GiB/s skaliert werden kann. Auf diese Weise können Kunden Datensätze im Petabyte-Bereich für große Arbeitslasten wie EDA, KI-Anwendungen und Repositorys für Inhaltsdaten auf NetApp-Datenträger verschieben, ohne die Daten auf mehrere Datenträger zu verteilen.

: Ab sofort sind in allen 14 Regionen, in denen die Service-Levels "Premium" und "Extreme" angeboten werden, Performance-Verbesserungen für Google Cloud NetApp Volumes mit hoher Kapazität verfügbar. Durch diese Verbesserungen bei Datenträgern mit hoher Kapazität können Kunden einen einzelnen Speicherplatz ab 15 TiB bereitstellen, der auf bis zu 1 PiB mit einem Durchsatz von bis zu 30 GiB/s skaliert werden kann. Auf diese Weise können Kunden Datensätze im Petabyte-Bereich für große Arbeitslasten wie EDA, KI-Anwendungen und Repositorys für Inhaltsdaten auf NetApp-Datenträger verschieben, ohne die Daten auf mehrere Datenträger zu verteilen. Verbesserungen für das Flex Service Level : Kunden können sich jetzt eine Vorschau der unabhängigen Skalierung von Kapazität und Leistung ansehen, um eine Überdimensionierung der Kapazität zu vermeiden und ihre Leistungsanforderungen mit dem NetApp Volumes Flex-Servicelevel zu erfüllen. Benutzer können nun Speicherpools erstellen, für die sie Kapazität, Durchsatz und IOPS individuell auswählen. Der Durchsatz kann dabei auf bis zu 5 GB/s und die IOPS auf bis zu 160.000 skaliert werden, um die richtige Speichergröße zu ermitteln und die Kosten zu optimieren.

: Kunden können sich jetzt eine Vorschau der unabhängigen Skalierung von Kapazität und Leistung ansehen, um eine Überdimensionierung der Kapazität zu vermeiden und ihre Leistungsanforderungen mit dem NetApp Volumes Flex-Servicelevel zu erfüllen. Benutzer können nun Speicherpools erstellen, für die sie Kapazität, Durchsatz und IOPS individuell auswählen. Der Durchsatz kann dabei auf bis zu 5 GB/s und die IOPS auf bis zu 160.000 skaliert werden, um die richtige Speichergröße zu ermitteln und die Kosten zu optimieren. Google Cloud Assured Workloads Onboarding: NetApp Volumes wird bald das Assured Workloads-Framework unterstützen, das von Google Cloud-Kunden genutzt wird, um kontrollierte Umgebungen, die innerhalb der Parameter eines bestimmten Compliance-Systems arbeiten, einfach zu konfigurieren und zu warten. Kunden, die NetApp Volumes unter Assured Workloads nutzen, werden die für ihre Region spezifischen Compliance-Anforderungen hinsichtlich des Datenstandorts, der transparenten Zugriffskontrolle und der Cloud-Schlüsselverwaltung erfüllen.

"Der vereinfachte Zugang zu KI hat eine demokratisierende Wirkung und bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr wichtigstes Kapital, nämlich ihre Daten, als Wettbewerbsvorteil zu nutzen", so Sameet Agarwal, Vice President und General Manager von Google Cloud Storage. "Unternehmen können ihre NetApp ONTAP On-Premises-Daten und Hybrid-Cloud-Umgebungen nutzen. Dank der Kombination der Funktionen der Vertex AI Platform von Google Cloud mit Google Cloud NetApp Volumes stellen wir eine leistungsstarke Lösung zur Verfügung, die Kunden dabei unterstützt, die digitale Transformation zu beschleunigen und sich für langfristigen Erfolg zu positionieren."

Wenn Sie mehr über Google Cloud NetApp Volumes erfahren möchten, laden wie Sie herzlich ein, uns am NetApp-Stand Nr. 3130 auf der Google Cloud Next 25 vom 9. bis 11. April im Mandalay Bay in Las Vegas zu besuchen.

Aussagen von NetApp zu noch nicht auf dem Markt erhältlichen Angeboten und zukünftigen Plänen dienen ausschließlich zu Informationszwecken, können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung oder andere Überlegungen dienen.Derartige Aussagen implizieren keinerlei Zusagen, Verpflichtungen, Garantien oder Gewährleistungen seitens NetApp, auch nicht in Bezug auf Verfügbarkeit, Funktionalität, Preispolitik oder Zeitplanung.

