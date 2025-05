Die wegweisende Lösung vereinfacht die KI-Inferenz für spezialisierte und lokale Anwendungen

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, hat heute die Einführung von NetApp AIPod Mini mit Intel bekannt gegeben, einer gemeinsam entwickelten Lösung zur Optimierung der Einführung vonKI-Inferenz in Unternehmen. Durch diese Zusammenarbeit werden die besonderen Herausforderungen angegangen, vor denen Unternehmen bei der Implementierung von KI auf Abteilungs- und Teamebene stehen, wie beispielsweise Kosten und Komplexität.

Um im Zeitalter der Intelligenz erfolgreich zu sein, haben Unternehmen KI mit dem Ziel eingeführt, die Effizienz und datengestützte Entscheidungsfindung in allen Geschäftsbereichen zu verbessern. Eine Studie der Harvard Business School zeigte, dass Berater, die Zugang zu KI-Tools erhielten, in der Lage waren, ihre Produktivität zu steigern. Sie erledigten 12,2 Prozent mehr Aufgaben und schlossen diese um 25,1 Prozent schneller ab. Es kann jedoch sein, dass einzelne Geschäftsbereiche feststellen, dass die allgemein verfügbaren KI-Anwendungen ihren spezifischen Anforderungen nicht gerecht werden, sie jedoch nicht über das technische Know-how oder das Budget verfügen, um eine KI-Anwendung komplett neu zu entwickeln. NetApp und Intel wollen mit ihrer Partnerschaft Unternehmen eine integrierte KI-Inferenzlösung zur Verfügung stellen, die auf einem intelligenten Dateninfrastruktur-Framework basiert und bestimmten Geschäftsbereichen die Möglichkeit bietet, ihre spezifischen Daten zu nutzen, um Ergebnisse zu erzielen, die ihren Anforderungen entsprechen. NetApp AIPod Mini optimiert die Implementierung und Nutzung von KI für spezifische Anwendungen, darunter die Automatisierung von Dokumentenerstellung und Recherche für Rechtsabteilungen, die Implementierung personalisierter Einkaufserlebnisse und dynamischer Preisgestaltung für Verkaufsteams sowie die Optimierung der vorausschauenden Wartung und Lieferketten für Fertigungsabteilungen.

"Unsere Mission besteht darin, KI für jedes Team auf jeder Ebene ohne die traditionellen Barrieren wie Komplexität oder Kosten zugänglich zu machen", so Dallas Olson, Chief Commercial Officer bei NetApp. "NetApp AIPod Mini mit Intel stellt unseren Kunden eine Lösung zur Verfügung, die nicht nur den Einsatz von KI in Teams grundlegend verändert. Sie ermöglicht auch eine einfache Anpassung, Bereitstellung und Wartung. So machen wir aus proprietären Unternehmensdaten leistungsstarke Geschäftsergebnisse."

NetApp AIPod Mini ermöglicht es Unternehmen, mithilfe von vorkonfigurierten Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Workflows direkt mit ihren Geschäftsdaten zu interagieren. Dabei werden generative KI und proprietäre Informationen kombiniert, um präzise, auf den jeweiligen Kontext bezogene Erkenntnisse zu liefern, die Abläufe optimieren und überzeugende Ergebnisse erzielen.

Durch die Integration von Intel® Xeon® 6-Prozessoren und Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX) mit dem All-Flash-Speicher, dem fortschrittlichen Datenmanagement und der umfassenden Kubernetes-Integration von NetApp bietet NetApp AIPod Mini leistungsstarke, kosteneffiziente und skalierbare KI-Inferenz. Die Lösung baut auf einem offenen Framework auf, das auf der Open Platform for Enterprise AI (OPEA) basiert, und garantiert modulare, flexible und auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens zugeschnittene Implementierungen. Intel Xeon-Prozessoren wurden zur Steigerung der Rechenleistung und Effizienz entwickelt, um KI-Aufgaben leichter realisierbar und kostengünstiger zu machen und Kunden so dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen. Um Kunden optimal zu unterstützen, wurde diese Lösung im Hinblick auf folgende Aspekte entwickelt:

Erschwinglichkeit : NetApp AIPod Mini wurde für die Budgets von Abteilungen oder Geschäftseinheiten entwickelt und bietet Leistung auf Unternehmensniveau zu einem niedrigen Einstiegspreis. Dank ihrer Skalierbarkeit ermöglicht es die Lösung Unternehmen, Fortschritte im Bereich KI zu erzielen, ohne Ressourcen für unnötige Overhead-Kosten oder Ausgaben zu verschwenden.

: NetApp AIPod Mini wurde für die Budgets von Abteilungen oder Geschäftseinheiten entwickelt und bietet Leistung auf Unternehmensniveau zu einem niedrigen Einstiegspreis. Dank ihrer Skalierbarkeit ermöglicht es die Lösung Unternehmen, Fortschritte im Bereich KI zu erzielen, ohne Ressourcen für unnötige Overhead-Kosten oder Ausgaben zu verschwenden. Einfachheit : Dank eines vorab validierten Referenzdesigns gestaltet NetApp AIPod Mini die Implementierung von KI effizient und effektiv. Die vorkonfigurierten Workflows lassen sich schnell einrichten, nahtlos integrieren und ohne zusätzlichen Aufwand anpassen. Der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit der Lösung ermöglicht es Unternehmen, KI schneller und sicherer zu implementieren und so ihre Abläufe intelligenter und effizienter zu gestalten.

: Dank eines vorab validierten Referenzdesigns gestaltet NetApp AIPod Mini die Implementierung von KI effizient und effektiv. Die vorkonfigurierten Workflows lassen sich schnell einrichten, nahtlos integrieren und ohne zusätzlichen Aufwand anpassen. Der Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit der Lösung ermöglicht es Unternehmen, KI schneller und sicherer zu implementieren und so ihre Abläufe intelligenter und effizienter zu gestalten. Sicherheit: Durch die Nutzung von NetApp, dem sichersten Speicher auf dem Markt, und die lokale Verarbeitung von Daten erhöht NetApp AIPod Mini den Datenschutz und den Schutz sensibler Daten. Kunden können die integrierten Cyber-Resiliency- und Governance-Funktionen von NetApp ONTAP® nutzen, unter anderem Zugriffskontrollen, Versionierung und Rückverfolgbarkeit, um Compliance direkt in KI-Workflows mit Rückverfolgbarkeit und ethischen Schutzmaßnahmen zu integrieren.

"Eine gute KI-Lösung muss beides sein: leistungsstark und effizient. Nur so kann sie eine hohe Investitionsrendite sicherstellen", so Greg Ernst, Americas Corporate Vice President und General Manager bei Intel. "Durch die Kombination von Intel Xeon-Prozessoren mit den robusten Datenmanagement- und Speicherfunktionen von NetApp ermöglicht die NetApp AIPod Mini-Lösung Geschäftseinheiten den Einsatz von KI, um ihre individuellen Herausforderungen zu bewältigen. Dank dieser Lösung können Anwender KI ganz ohne überdimensionierte Infrastruktur oder unnötige technische Komplexität nutzen."

Der NetApp AIPod Mini mit Intel wird im Sommer 2025 bei strategischen Vertriebspartnern und Partnern weltweit erhältlich sein. Zu den Partnern bei der Markteinführung werden die NetApp Vertriebspartner Arrow Electronics und TD SYNNEX sowie die Integrationspartner Insight Partners, CDW USA, CDW UK&I, Presidio und Long View Systems gehören, die engagierten Support und Service bieten werden, um eine nahtlose Kauf- und Bereitstellungserfahrung der Kunden für ihre individuellen KI-Anwendungsfälle zu gewährleisten.

