Der schwedische Gartengerätehersteller verzeichnet erhebliche Kursverluste von fast 50 Prozent im Jahresvergleich, während Experten gespannt auf die Q1-Zahlen blicken.

Der Kurs des schwedischen Gartengeräteherstellers Husqvarna erreichte gestern mit 3,76 Euro ein neues 52-Wochen-Tief. Die Aktie verzeichnete allein am 9. April einen Tagesverlust von 2,10 Prozent, während sich die Abwärtsbewegung auf Monatssicht mit einem Minus von 13,09 Prozent fortsetzt. Besonders alarmierend für Anleger ist der dramatische Jahresverlust von 48,68 Prozent, der die anhaltenden Schwierigkeiten des weltgrößten Herstellers von Geräten für Außenarbeiten unterstreicht. Die Marktstimmung hat sich merklich eingetrübt, was sich auch in den Analystenbewertungen widerspiegelt - trotz eines mittleren Konsens von "Outperform" haben Experten ihre Gewinnerwartungen in den letzten Monaten deutlich nach unten korrigiert.

Durchwachsene Analysteneinschätzungen vor Quartalszahlen

Mit Spannung werden nun die für den 24. April angekündigten Ergebnisse zum ersten Quartal 2025 erwartet. Von den sechs Analysten, die das Unternehmen bewerten, halten sich positive und neutrale Stimmen nahezu die Waage - drei empfehlen den Kauf, zwei raten zum Halten und einer spricht sich für einen Verkauf aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet 68,60 schwedischen Kronen jedoch deutlich über dem aktuellen Kurs, was auf erhebliches Erholungspotenzial hinweisen könnte. Gleichzeitig sorgen fundamentale Schwächen für Unsicherheit: Analysten prognostizieren schwache Wachstumschancen und haben ihre Rentabilitätserwartungen in den letzten zwölf Monaten kontinuierlich gesenkt. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,45 erwartet - ein Wert, der angesichts der aktuellen Herausforderungen des Unternehmens kritisch betrachtet werden sollte.

