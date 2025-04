Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) schoss am Mittwoch in die Höhe und legte am Tag über 6 % zu, während er wieder die 40.000er-Marke erreichte, nachdem die Trump-Administration eine weitere Wende in ihrer Zollpolitik angekündigt hatte. Laut US-Präsident Donald Trump werden alle "nicht-reziproken" Länder eine sofortige 90-tägige Aussetzung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...