Das liechtensteinische Finanzinstitut zeigt einen moderaten Kursanstieg nach jüngstem Tiefstand, während Marktexperten weiterhin zurückhaltend bleiben und niedrigere Kursziele prognostizieren.

Die Aktie der VP Bank konnte sich am zweiten Handelstag der Woche leicht erholen und notierte zum Handelsschluss bei 85,50 Euro, was einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Damit setzt das liechtensteinische Finanzinstitut seine vorsichtige Aufwärtsbewegung fort, nachdem erst am vergangenen Montag das 52-Wochen-Tief von 79,00 Euro markiert wurde. Experten sehen darin eine technische Gegenbewegung, die jedoch an der grundsätzlich kritischen Einschätzung der Analysten wenig ändert. Die VP Bank-Aktie bewegt sich weiterhin in einem schwierigen Marktumfeld und liegt mit einer Jahresperformance von minus 13,49 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt.

Analysten bleiben skeptisch trotz anstehender Hauptversammlung

Während die VP Bank sich auf ihre Jahreshauptversammlung am 25. April 2025 vorbereitet, bleibt die Stimmung unter Marktbeobachtern gedämpft. Alle befragten Analysten positionieren sich bearish - das durchschnittliche Kursziel liegt mit 70,00 Schweizer Franken rund 13 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Die fundamentalen Schwächen überwiegen in der Bewertung: Trotz einer attraktiven Dividendenrendite haben die Experten ihre Gewinnerwartungen in den vergangenen Monaten nach unten korrigiert. Besonders kritisch wird gesehen, dass die VP Bank in der Vergangenheit häufig Ergebnisse präsentierte, die unter den Analystenerwartungen lagen. Mit einem aktuellen KGV von 27,84 erscheint die Aktie zudem vergleichsweise teuer, obwohl für 2025 bereits ein deutlich niedrigeres KGV von 10,77 prognostiziert wird.

