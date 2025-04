Der Öldienstleister verzeichnet trotz gekappter Analystenprognosen einen beeindruckenden Tagesgewinn, bleibt jedoch im Jahresvergleich weiterhin unter erheblichem Druck.

Die Aktie des Öldienstleisters Halliburton verzeichnete am 09. April 2025 einen bemerkenswerten Kurssprung von 16,74 Prozent auf 20,20 Euro. Dieser deutliche Anstieg folgt unmittelbar auf das erst am Vortag erreichte 52-Wochen-Tief von 17,31 Euro und markiert eine signifikante Gegenbewegung inmitten eines insgesamt schwierigen Marktumfelds für den Energiesektor. Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt die Aktie mit einem Minus von 14,62 Prozent auf Wochensicht und einer Jahresperformance von -46,46 Prozent weiterhin stark unter Druck. Bemerkenswert ist die hohe Volatilität der Aktie, die mit annualisierten 78,60 Prozent innerhalb der letzten 30 Tage deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt.

Analysten senken Kursziele trotz Kaufempfehlungen

Die jüngsten Analysteneinschätzungen zeichnen ein gemischtes Bild für den Ölfelddienstleister. Obwohl weiterhin 72,4 Prozent der 29 beobachtenden Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen, wurden die Kursziele in den letzten Tagen deutlich nach unten korrigiert. Am 9. April bestätigte ein Analystenhaus seine Einstufung bei einem reduzierten Kursziel von 23 US-Dollar (vorher 32 US-Dollar). Ähnliche Anpassungen nahmen bereits am 7. und 8. April weitere Häuser vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt trotz der Reduktionen bei 33,12 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von fast 72 Prozent entspricht. Für Anleger bleibt Halliburton mit einem aktuellen KGV von 7,09 und einem KUV von 0,77 fundamental günstig bewertet, während die Wachstumsaussichten laut Analysten derzeit jedoch wenig dynamisch erscheinen.

