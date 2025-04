Der Chiphersteller verzeichnet ein Kursplus von fast 15% nach Berichten über gestoppte US-Exportkontrollen für KI-Chips nach China. Eine politische Wende mit Marktfolgen.

Die Papiere des Chip-Giganten Nvidia haben eine beeindruckende Kehrtwende hingelegt. Nach einer Zeit spürbarer Nervosität am Markt explodierte der Kurs förmlich und machte die Sorgen vieler Short-Investoren zunichte. An nur einem Handelstag katapultierte sich der Wert um sensationelle 14,7 Prozent nach oben. Damit durchbrach die Aktie nicht nur die psychologisch wichtige Marke von 100 Euro, sondern notierte auch am US-Markt bei 99,66 US-Dollar - ein sattes Plus von 3,22 Dollar an diesem Tag. Das lässt aufhorchen!

Was war der Auslöser für dieses plötzliche Kursfeuerwerk? Die Antwort liegt offenbar in der höchsten politischen Ebene der USA. Wie aus verschiedenen Quellen verlautet, hat die Trump-Administration ihre Pläne zur Einschränkung von Exporten spezieller KI-Chips (des Typs H20) nach China überraschend kassiert. Pikant: Diese Entscheidung fiel Berichten zufolge unmittelbar nach einem Dinner zwischen Nvidia-Chef Jensen Huang und Donald Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago. Damit wurden offenbar monatelang vorbereitete Exportkontrollen, die kurz vor der Umsetzung standen, ad acta gelegt. Als Gegenleistung soll Nvidia neue Investitionen in US-amerikanische KI-Rechenzentren zugesagt haben. Kein Wunder also, dass diese Nachricht für Erleichterung sorgte, nachdem zuvor die Sorge vor einer Eskalation im Handelsstreit die Stimmung belastet hatte. Für Nvidia ist der chinesische Markt schließlich von großer Bedeutung.

Ist damit die Talfahrt der letzten Monate endgültig gestoppt?

Investoren zwischen Erleichterung und Restzweifeln

Man sollte nicht ausblenden, dass die Aktie seit Jahresbeginn einen schweren Stand hatte. Zeitweise summierte sich das Minus auf beachtliche 28 Prozent. Die Unsicherheit durch aggressive Zollpolitik und die Drohungen aus Peking mit Gegenmaßnahmen hatten viele Anleger verunsichert. Doch genau in dieser Phase der Schwäche zeigte sich wieder einmal das Gespür von Star-Investorin Cathie Wood. Sie nutzte die gedrückten Kurse für einen millionenschweren Zukauf über ihren bekannten ARK Innovation ETF. Das ist oft ein Signal, dass zumindest einige große Adressen an eine Trendwende glauben. Gleichzeitig sehen Analystenhäuser wie KeyBanc Capital Markets Nvidia weiterhin als den unangefochtenen Dominator im Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenz, auch wenn sie für Wettbewerber wie AMD durchaus Risiken erkennen. Die nun erfolgte politische Entspannung könnte daher genau der Impuls sein, auf den viele gewartet haben und der dem Papier neuen Auftrieb verleiht.

