Barcelona - Der FC Barcelona hat sich im Uefa'Champions-League Viertelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund mit 4:0 durchgesetzt. Raphinha traf in der 25. Minute, Robert Lewandowski erzielte in der 48. und 66. Minute Tore und Lamine Yamal erhöhte in der 77. Minute auf 4:0.Die katalanischen Gastgeber dominierten früh das Spiel, etablierten durch präzises Passspiel und intensive Ballzirkulation das Tempo und ließen kaum Raum für den Dortmunder Konter. Während die Dortmunder trotz einiger Versuche im Mittelfeld keine brauchbaren Torchancen kreieren konnten, entschied sich Barcelona im Angriff durch schnelle Spielzüge und gezielte Kombinationen, die letztlich in den vier Treffern mündeten.Die Dortmunder Reaktion blieb dagegen weit hinter den Erwartungen zurück, sodass sie trotz einiger guter Einzelaktionen der gegnerischen Defensive nicht zur Gefahrenzone durchdringen konnten. Mit diesem Ergebnis tritt der FC Barcelona gestärkt in den Rückspieltermin, während Borussia Dortmund sich nun fragen muss, wie sie die Spielkontrolle in der zweiten Partie besser gestalten können.