Die Medtronic Aktie konnte am 9. April 2025 einen bemerkenswerten Aufschwung verzeichnen. Der Kurs des Medizintechnikgiganten legte um satte 4,39 Prozent zu und schloss bei 77,96 Euro. Dieser deutliche Anstieg kommt überraschend, nachdem die Aktie in den letzten 30 Tagen einen erheblichen Wertverlust von 12,28 Prozent hinnehmen musste. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie trotz des heutigen Kursgewinns weiterhin 16,46 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 89,96 Euro liegt, das erst vor wenigen Wochen am 3. März 2025 erreicht wurde.

Besonders auffällig ist die hohe Volatilität der Aktie, die mit einem 14-Tage-RSI-Wert von 82,4 deutlich im überkauften Bereich notiert. Der anhaltende Abstand von 8,10 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt spiegelt die jüngste Schwächephase wider, obwohl Medtronic weiterhin 10,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom 15. Juli 2024 notiert.

Analysten bleiben trotz Kursrückgang optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Medtronic ?

Die Analystengemeinde zeigt sich weiterhin mehrheitlich optimistisch für die Zukunft des irischen Medizintechnikunternehmens. Von insgesamt 32 Analysten empfehlen 48,5 Prozent einen Kauf der Aktie, während 42,4 Prozent zum Halten raten. Lediglich 6,1 Prozent der Experten sehen die Aktie kritisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet etwa 89 Euro, was ein Potenzial von über 14 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Analyse vom 7. April 2025, in der das Kursziel bei 103 Euro bestätigt wurde, wenngleich dies eine leichte Senkung vom vorherigen Ziel von 107 Euro darstellt.

Fundamental betrachtet überzeugt Medtronic durch seine hohe Profitabilität. Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz wird als überdurchschnittlich eingestuft, was auf effizientes Wirtschaften hindeutet. Die Dividendenpolitik bleibt konstant - zuletzt schüttete das Unternehmen am 28. März 2025 eine Quartaldividende von 0,70 USD aus, identisch zur Dezember-Ausschüttung. Mit einem aktuellen KGV von 27,20 liegt die Bewertung jedoch über dem für 2025 prognostizierten Wert von 15,25, was auf optimistische Zukunftserwartungen hindeutet.

Anzeige

Medtronic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Medtronic-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Medtronic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Medtronic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Medtronic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...