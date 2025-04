Der kanadische Uranexplorer verzeichnete eine beachtliche Kurserholung von fast 13 Prozent, während Finanzexperten trotz aktueller Marktschwäche optimistisch bleiben.

Der Uranexplorer Denison Mines verzeichnete gestern einen bemerkenswerten Kurssprung von 12,76% und schloss bei 1,18 Euro. Diese deutliche Erholung erfolgt nur einen Tag nach Erreichen des 52-Wochen-Tiefs von 1,04 Euro am 08. April 2025. Die Aktie des kanadischen Uranspezialisten, dessen Hauptprojekt im Athabasca-Becken liegt, konnte sich damit erstmals seit Wochen wieder vom Abwärtstrend lösen. Trotz der aktuellen Kurserholung liegt das Papier im Jahresvergleich weiterhin 37,50% im Minus und notiert mit einem Abstand von 48,46% deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 2,28 Euro, das im November 2024 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Uranmarktschwäche optimistisch

Besonders bemerkenswert ist der durchweg positive Analysten-Konsens für Denison Mines. Alle 13 beobachtenden Finanzexperten bewerten die Aktie mit "Kaufen" oder "Outperform". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,982 USD, was einem Aufwärtspotenzial von über 160% entspricht. Die Spanne der Kursziele reicht von 2,275 USD bis 5,544 USD, was auf unterschiedliche Einschätzungen zur künftigen Marktentwicklung hindeutet. Die fundamentalen Daten des Unternehmens zeigen sich jedoch gemischt: Während die Analysten eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivität für die kommenden Jahre prognostizieren, weist Denison Mines aktuell eine unzureichende Rentabilität auf und die Margen sind im Branchenvergleich niedrig - was für ein Explorationsunternehmen ohne aktive Uranproduktion jedoch nicht ungewöhnlich ist.

