Denison Mines schreitet mit dem Phoenix-ISR-Uranprojekt voran, wichtige Genehmigungen sind erteilt. Die Produktion könnte 2028 starten. Wie steht es um die Finanzierung?

Denison Mines treibt sein Phoenix In-Situ-Recovery (ISR) Uranprojekt in Saskatchewan voran. Bis Ende 2024 waren bereits rund 65 Prozent der Ingenieurarbeiten für das Projekt abgeschlossen.

Meilensteine und Zeitplan

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Denison Mines ?

Wichtige regulatorische Hürden wurden genommen. Insbesondere hat die kanadische Atomaufsichtsbehörde (CNSC) die finale Umweltverträglichkeitserklärung akzeptiert. Öffentliche Anhörungen sind für Oktober und Dezember 2025 geplant. Das könnte bedeuten: Baubeginn Anfang 2026. Die erste Produktion wird für die erste Hälfte 2028 angestrebt.

Geplante Fördermengen

Was wird erwartet? In den ersten fünf Betriebsjahren soll das Phoenix-Projekt jährlich zwischen 7 und 9 Millionen Pfund Uran fördern. In den folgenden fünf Jahren sinkt die erwartete Menge auf 3 bis 5 Millionen Pfund pro Jahr.

Finanzielle Basis gesichert?

Zum Stichtag 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über Barmittel, physische Uranbestände und Investitionen im Wert von rund 360 Millionen CAD. Konkret: Denison Mines hält 2,2 Millionen Pfund physisches Uran. Dessen Wert wird auf etwa 231 Millionen CAD geschätzt, bei durchschnittlichen Anschaffungskosten von 29,66 USD pro Pfund.

Strategische Allianzen

Zur Unterstützung der Explorations- und Entwicklungsaktivitäten wurden strategische Partnerschaften geschlossen. Denison hat Vereinbarungen mit Foremost Clean Energy und Cosa Resources getroffen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Exploration mehrerer nicht zum Kerngeschäft gehörender Grundstücke.

Nächster Termin: Hauptversammlung

Die ordentliche Haupt- und Sonderversammlung der Aktionäre ist für den 8. Mai 2025 angesetzt.

Anzeige

Denison Mines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Denison Mines-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Denison Mines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Denison Mines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Denison Mines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...