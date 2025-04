Der finnische Papier- und Forstkonzern verzeichnete einen beachtlichen Kursgewinn von über 7 Prozent, während Analysten trotz Jahresverlust weiterhin Potenzial sehen

Upm-Kymmene verzeichnete gestern einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,41 Prozent auf 23,91 Euro. Diese deutliche Erholung kommt, nachdem die Aktie erst am Vortag ihr 52-Wochen-Tief von 22,15 Euro erreicht hatte. Der finnische Papier- und Forstkonzern hat erst kürzlich sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 160 Millionen Euro abgeschlossen, während die Aktie im vergangenen Monat insgesamt über 10 Prozent an Wert einbüßte. Trotz des aktuellen Kurssprungs liegt die Aktie weiterhin fast 50 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und hat im Jahresvergleich knapp 30 Prozent verloren.

Analysten zunehmend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Upm-Kymmene ?

Die Analysten-Community zeigt sich trotz der schwachen Kursentwicklung überwiegend positiv. Von 15 Experten empfehlen fast 75 Prozent die Aktie zum Kauf oder zur Übergewichtung, während nur ein Analyst eine bearische Einschätzung abgibt. Allein in der vergangenen Woche gab es mehrere Anpassungen, darunter zwei Hochstufungen und ein angehobenes Kursziel am 8. April sowie drei weitere Anpassungen am 4. April, wobei eine davon eine Herabstufung auf "Halten" bedeutete. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 30,94 Euro mehr als 34 Prozent über dem aktuellen Niveau, was das Vertrauen der Experten in die Zukunftsfähigkeit des auf nachhaltige Papier- und Holzprodukte spezialisierten Unternehmens unterstreicht. Am 24. April steht die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse für 2025 bevor.

Anzeige

Upm-Kymmene-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Upm-Kymmene-Analyse vom 9. April liefert die Antwort:

Die neusten Upm-Kymmene-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Upm-Kymmene-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Upm-Kymmene: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...