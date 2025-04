München (ots) -Prächtige "Kölle Alaaf"-Stimmung mit 18.000 Fans: Die Haie beißen beim 2:1 gegen Ingolstadt gnadenlos zu, kämpfen mit enorm viel Herz, haben Dusel und erneut einen überragenden Goalie Julius Hudacek mit einer Fangquote von 97,7 Prozent: 3:1 in der Halbfinal-Serie gegen den ERC. "Überragend - alles, was es zu halten gab, hat Hudacek gehalten. Die Jungs vor ihm machen einen Riesenjob. Ich würde auch die Kölner Effektivität hervorheben", bilanziert MagentaSport-Experte Constantin Braun.Hudaceks Team-Kollege Maxi Kammerer lobt: "Deswegen stehen wir da, wo wir gerade sind: weil er einer der besten Torhüter der Liga ist." Wie Köln nach dem 0:7 zum Auftakt seine defensive Stabilität wiedergefunden hat, verrät Kammerer auch: "Wir sind extrem stabil. Wir lassen wenig zu, auch wenn Ingolstadt scheinbar die Oberhand hat. Wir sind extrem effektiv und das macht uns gerade extrem stark." Sein Tipp für Spiel 5 am Freitag in Ingolstadt (live ab 18.45 Uhr): "Einfach mit Spaß ins Spiel gegen, dann kommt auch was Positives bei rum." Justin Schütz, noch ohne Treffer in den Playoff, ist die defensive Spielweise und wer die Tore aktuell "scheißegal", denn: "Wir wollen ins Finale." Schütz sagt auch über die Ingolstädter: "Die sind frustriert, das merkt man schon."Bei Ingolstadts Trainer Mark French ist von Frust nichts zu spüren: "Das war wie schon beim letzten Spiel: wir haben Chancen, sind aber nicht fähig, die zu nutzen. Aber: Wir haben schon mehrere Spiele nacheinander gewonnen, das ist kein Problem für uns. Wir werden uns jetzt um Spiel 5 kümmern und da neu anfangen." Die Haie können am Freitag aber auch ins Finale einziehen.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der DEL-Viertelfinals Runde 4 vom Mittwoch Köln gegen Ingolstadt. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle benennen. Weiter geht es mit den DEL-Playoffs bei MagentaSport am Freitag, ab 18.45 Uhr mit Spiel 5 zwischen den Haien beim ERC Ingolstadt. Deutschlands Nationalmannschaft testet am Donnerstag erstmals für die WM: ab 19.15 Uhr gegen Weltmeister Tschechien live und kostenlos bei MagentaSport.Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:1 (Stand Serie: 3:1)Defensiv stabil, offensiv gnadenlos effektiv - Die Kölner Haie gewinnen Spiel 4 gegen den Hauptrundensieger dank eines überragenden Torhüters Julius Hudacek. Der erste Finaleinzug seit 11 Jahren ist für die Kölner zum Greifen nah, er kann am Freitag (ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport) klargemacht werden.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MUtGZGorSllYL0laYU9telhUZG5lak5udnRQdSt5MlpqRFZHTUV5Vlo0ND0=Der Kölner Torhüter Julius Hudacek wird zum Sieggaranten. Seine schönsten Paraden im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QS9TMXA4R05CS0J6RXhlRWxkdExwbjg5d01zSitlWGt6Ky9sblhCeWNGVT0=Kölner Traumkombination zur 1:0-Führung: Maximilian Kammerer lässt den Puck erst durch die Beine zu Frederik Storm gleiten, bekommt ihn wieder und netzt ein. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RkJEczRpK1BzcThyb21uMWJoUDlBa2lhWXVEUDY2LzBoWVAwL0FrR3A3TT0=Aggressiver Crosscheck mit Domino-Effekt: ERC-Verteidiger Mathew Bodie schubst Kölns Juhani Tyrväinen, der wiederum auf den Ingolstädter Goalie Christian Heljanko fliegt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=empoNkg4cVhCdnhtMC9pMmlGWWFEcjYwUGVPZEYxWnljS0k1REFnb3ZTQT0=Eine Glastür zum Eis muss nach dem 1. Drittel repariert werden. Kleine Verzögerung, dann geht's weiter. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=clM1Z3N5Mi9NcVZnRHlpTmxRc1BzWVhnaHdnaGFnT3BvMWVIK0ZrTXRqND0=Die Lanxess-Arena bebt! Köln feiert den Sieg in Spiel 4 und den gleichzeitigen Matchball zum Finaleinzug: clipro.tv/player?publishJobID=bGcxckI4Si8vV0Q0M3JmNXZCa1h1Q1BTekFCVzFobWl0RjBmTW04dlZ5cz0=Die Hudacek-Show! Der Kölner Goalie lässt sich als Mann des Spiels auf dem Eis feiern: clipro.tv/player?publishJobID=eitTRUhzckpiSlFZUXgvN005bGJjQ2NzOHlOUCtxR1h2a0hYVloyN0EyUT0=Die Analyse der Ingolstädter von Constantin Braun, der als Spieler der Nürnberg Ice Tigers zuvor im Viertelfinale gegen Ingolstadt unterlag und nun in Köln als MagentaSport-Experte fungierte: "Der Frust bei Ingolstadt ist schon zu erkennen. Da sind so kleine Nickligkeiten und Situationen, die sind sonst kühler ausspielen würden. So eine Serie hat immer ihren Charakter. Aktuell ist Hudacek der größte Faktor für Köln." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=alV6RW9BZWZkZHMwd01YUElBVU5SS28wMVFib3hPaG50QWxVdnIrWlBSbz0=Constantin Braun im Interview mit Köln Justin Schütz über die Kölner Leistung: "Ich würde die Effektivität hervorheben. Was sie kriegen, das nutzen sie. Sie halten es hinten einfach und die 2. Chancen für Ingolstadt gering. So gewinnst du Spiele. Wir wollten es (mit Nürnberg gegen Ingolstadt) offensiv angehen. Das hat ein paar Mal gut geklappt, aber hinten raus haben wir den Kürzeren gezogen. Wenn du ein Hoch-und-runter-Spiel mit denen anfängst, dann ist die Qualität von Ingolstadt zu hoch. Dann sitzt du am Ende auf dem Hosenboden."Justin Schütz, Kölner Haie: "Nach dem 7:0 haben wir echt unser Spiel in den Griff bekommen, vor allem defensiv. Offensiv ist es vielleicht kein Spiel, was man sich gerne anschaut, aber wir sind sehr effektiv. Die Chancen, die wir haben, nutzen wir mehr als Ingolstadt. (...) Es ist scheißegal, wer die Tore schießt. So, wie wir es spielen, muss man das machen. Wenn du gegen Ingolstadt versuchst, offensiv mitzuspielen, da ist die Qualität von Ingolstadt einfach zu gut."... über Kapitän Moritz Müller, der im 2. Drittel verletzt rausging und zum Jubel nach Spielende wiederkam: "Mo ist der Leader bei uns. Er ist ein Vorbild für alle. So, wie er spielt, muss jeder spielen. Er geht voran. Deswegen ist er der Kapitän, auch von der Nationalmannschaft."... über das Matchball-Spiel am Freitag: "Wir müssen genauso weiterspielen. Wir dürfen nicht denken, dass wir jetzt sicher gewonnen haben. Das Momentum kann sehr schnell umschwingen. Wir müssen weiter so defensiv strukturiert spielen und Ingolstadt das Leben schwer machen. Die sind frustriert, das merkt man schon."Der Link zum Interview mit Justin Schütz und Constantin Braun: clipro.tv/player?publishJobID=SnlLZFE0bFoyOWVwWER4TE84Umk3R1FPYWtMMFFlTzJNNEQvZ1N1dVlaQT0=Maximilian Kammerer, Torschütze der Kölner Haie: "Im 1. Spiel lief alles schief, was schief laufen konnte. Das haben wir analysiert und jetzt stehen wir extrem stabil. Auch, wenn es oft so aussieht, als hätte Ingolstadt die Oberhand, lassen wir wenig zu. Die Schüssen, die kommen, die hält der Huda. Wir sind extrem effektiv, das macht uns stark."... über Goalie Hudacek: "Er hat es verdient, sich feiern zu lassen. Er hat wieder ein überragendes Spiel gemacht, schon die ganzen Playoffs. Er ist ein unglaublicher Rückhalt. Deswegen stehen wir wahrscheinlich da, wo wir gerade sind, weil er einer der besten Torhüter der Liga ist. Wir sind froh, ihn zu haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZjA3NGlKL1ZRYlpxajAzVjV0bXRjZGZpQzFoU0M4bndabTBsREFudXk3OD0=Haie-Legende Mirko Lüdemann, 2x Deutscher Meister mit Köln und aktuell für die Sponsoren zuständig, über die Kölner Sehnsucht nach dem DEL-Titel: "Natürlich ist hier jeder heiß. Man merkt eine sehr positive Grundstimmung. So einen Run hatten wir schon lange nicht mehr. 2014 waren wir das letzte Mal im Finale, jetzt haben wir eine gute Chance, da wieder hinzukommen. Man soll aber nicht den Tag vor dem Abend loben. Wir halten erstmal den Ball flach. Es ist auf alle Fälle eine große Sehnsucht nach dem Titel mal wieder da, weil das letzte Mal schon eine Weile her ist."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QkhhVDJVS0NRaGtxQ3JyNGZ5UjhFMXFQanVmMDI5TGtUaUJ0WWtZVW5yWT0=Mark French, Trainer ERC Ingolstadt: "In Anknüpfung an das letzte Heimspiel hatten wir qualitative Chancen, besonders im 2. Drittel. Wir konnten nichts daraus machen. Der Treffer im 3. Drittel war gut, dann sah es besser aus für uns. Das müssen wir mitnehmen in das nächste Spiel zuhause. Wir haben schon mehrere Spiele nacheinander gewonnen, das ist kein Problem für uns. Wir werden uns jetzt um Spiel 5 kümmern und da neu anfangen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aW1SOVE3dHpOUTgxT2JjdkdIRndCSzI2SlhuZWtNK1lCc1Qremt1S01Jaz0=Die WM-Wochen in vollem Gange: Frauen am Samstag gegen Norwegen unter DruckAußerdem in dieser Woche: die erste WM in den nächsten 6 Wochen. In Tschechien sind Deutschlands Frauen nach der Auftaktniederlage gegen Schweden bei ihrem zweiten Auftritt gegen Norwegen gefordert. MagentaSport zeigt die Partie live und kostenlos am Samstag ab 14.45 Uhr. Expertin ist Ex-Nationalspielerin Anna Reich, Christoph Fetzer kommentiert, Reporterin Michelle Teucke sorgt für Hintergrund-Infos und News aus Tschechien.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL Playoffs - komplett liveHalbfinals - Runde 4Freitag, 11.04.2025Ab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Kölner Haie (Stand Serie: 1:3)WM-Countdown Männer:Donnerstag, 10.04.2025Ab 19.15 Uhr: Deutschland - TschechienSamstag, 12.04. 2025Ab 17.15 Uhr: Deutschland - TschechienMittwoch, 16.04.2025Ab 1915 Uhr: Die Eishockey Show mit Gast Constantin BraunStart der Final-Serie - 17. April: Berlin bereits qualifiziertFrauen WM: 9. - 20. April 2025 (alle deutschen Spiele plus Finale)Samstag, 12.04.2025Ab 14.45 Uhr: Norwegen - DeutschlandMontag, 14.04.2025Ab 10.45 Uhr: Deutschland - UngarnDienstag, 15.04.2025Ab 14.45 Uhr: Deutschland - JapanSonntag, 20.04.2025 Ab 18 Uhr: FinaleLänderspiele und TurniereU18 WM: 24. April - 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)Männer WM: 09. - 25. Mai 2025 (deutsche Spiele + Top-Spiele + k.o.-Runde)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6010016