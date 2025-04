Das Biotechnologieunternehmen aus Tübingen erlebt einen bemerkenswerten Kursanstieg von über 9 Prozent, während Analysten trotz Jahresverlust optimistische Prognosen abgeben.

Die Aktie des Tübinger Biotechnologieunternehmens CureVac verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg von 9,19 Prozent auf 2,97 USD. Diese positive Entwicklung erfolgt unmittelbar vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das vierte Quartal sowie des gesamten Geschäftsjahres 2024, die heute um 15:00 Uhr präsentiert wird. In der Handelssession bei Tradegate gehörte das Papier zu den bestplatzierten Werten des Tages, was das gestiegene Anlegerinteresse widerspiegelt.

Für die bevorstehende Ergebnispräsentation rechnen vier Analysten im Durchschnitt mit einer Verbesserung der Geschäftszahlen für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Quartal. Das mRNA-Spezialistenteam konnte in den vergangenen Handelstagen eine positive Kursdynamik entwickeln, die den Abstand zum 52-Wochen-Tief auf erfreuliche 26,64 Prozent ausbaute. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Aktie mit einem Abstand von fast 41 Prozent noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom Juni 2024 notiert.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche überwiegend optimistisch

Trotz der anhaltenden Kursschwäche seit Jahresbeginn mit einem Minus von fast 20 Prozent bleibt die Mehrheit der Analysten dem Unternehmen gegenüber positiv gestimmt. Von den sechs aktiven Analysten empfehlen drei den Kauf der Aktie, was zu einem durchschnittlichen Konsens von "OUTPERFORM" führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 6,91 EUR erstaunliche 156 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, wobei die Schätzungen zwischen 2,30 EUR und 15,32 EUR stark variieren.

Die fundamentalen Stärken des Unternehmens liegen vor allem in seiner soliden finanziellen Situation, die künftige Investitionen ermöglicht. Zudem erscheint die Bewertung angesichts des generierten Cashflows und im Verhältnis zum Nettobuchwert attraktiv. Der mittelfristige Ausblick für das Biotechnologieunternehmen wird maßgeblich von den heute präsentierten Geschäftszahlen und der weiteren Entwicklung der mRNA-Technologieplattform abhängen, mit der CureVac in verschiedenen therapeutischen Bereichen wie Impfstoffentwicklung und Krebstherapie tätig ist.

