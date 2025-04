Der Finanzdienstleister verzeichnet einen beachtlichen Kursanstieg von über 9 Prozent, während Marktexperten eine neutrale Position beibehalten und auf kommende Quartalszahlen warten.

Der Business Development Company FS KKR Capital (FSK) gelang gestern ein bemerkenswerter Kursanstieg von beachtlichen 9,14 Prozent auf 19,59 USD. Dies stellt eine signifikante Erholung dar, nachdem die Aktie erst am 8. April 2025 ihr 52-Wochen-Tief von 16,41 Euro markiert hatte. Der aktuelle Kurs liegt nun 10,30 Prozent über diesem Tiefstand, bleibt jedoch weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 23,08 Euro, das Mitte Februar erreicht wurde. Die abrupte Kurskorrektur erfolgte nach einem schwierigen ersten Quartal, in dem die Aktie seit Jahresbeginn rund 15,77 Prozent an Wert eingebüßt hatte.

Analysten bleiben überwiegend neutral

Die Mehrheit der Analysten positioniert sich derzeit abwartend gegenüber den Papieren des Unternehmens. Von den zehn befragten Finanzexperten stufen acht die Aktie mit "Halten" ein, während jeweils ein Analyst zum Kauf bzw. Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel von 21,42 USD liegt rund 9,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Mit einem prognostizierten KGV von 7,03 für 2025 erscheint die Bewertung der Aktie moderat, insbesondere im Vergleich zum aktuellen KGV von 9,38 basierend auf den 2024er-Zahlen. Anleger blicken nun gespannt auf die für den 7. Mai angekündigte Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Die nächste vierteljährliche Dividende wurde für den 19. März 2025 in Höhe von 0,64 USD je Aktie angekündigt, was weiterhin eine attraktive Ausschüttung für den auf Kreditlösungen für mittelständische US-Unternehmen spezialisierten Finanzdienstleister darstellt.

