Der japanische Elektronikkonzern verzeichnet kurzfristige Kursgewinne von 15,5% nach Tiefststand, während Analysten mit überwältigender Mehrheit zum Kauf raten.

Die Hitachi Aktie befindet sich derzeit in einer Phase vorsichtiger Erholung. Nachdem das Wertpapier des japanischen Elektronikkonzerns am 7. April 2025 mit 17,23 Euro ein drastisches 52-Wochen-Tief erreicht hatte, konnte es sich in den vergangenen drei Handelstagen um beachtliche 15,5 Prozent davon absetzen. Der gestrige Handelstag schloss bei 19,90 Euro, was einer Wochensteigerung von 3,24 Prozent entspricht. Diese kurzfristige Aufwärtsbewegung steht allerdings im Kontrast zur generellen Schwäche des Titels, der seit Jahresbeginn bereits 17,29 Prozent eingebüßt hat und im Jahresvergleich sogar einen dramatischen Wertverlust von 76,69 Prozent verzeichnet.

Starker Analyst-Support trotz Kursschwäche

Bemerkenswert ist das anhaltend positive Analystensentiment: Von 15 beobachtenden Analysten empfehlen ganze 13 (86,7%) den Kauf der Aktie, während nur zwei Experten zum Halten raten. Keine einzige Verkaufsempfehlung liegt vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt mit 4.654,20 JPY (umgerechnet etwa 27,92 Euro) rund 64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Diese optimistische Einschätzung basiert offenbar auf den fundamentalen Stärken des Unternehmens - darunter regelmäßig nach oben korrigierte Umsatzprognosen und Finanzergebnisse, die typischerweise über den Analystenschätzungen liegen. Zudem überzeugt Hitachi mit einem hervorragenden MSCI ESG-Rating von AA. Als problematisch erweisen sich jedoch das hohe Bewertungsniveau im Verhältnis zum generierten Cashflow sowie die geringe Dividendenausschüttung.

