Der Leiterplattenhersteller erlebt eine beeindruckende Wertsteigerung mit 14% Zuwachs, während Experten trotz niedriger Bewertungskennzahlen zur Vorsicht mahnen.

Die Aktie des Leiterplattenherstellers Schweizer Electronic verzeichnete am 09. April 2025 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 14,08 Prozent auf 4,70 Euro. Mit diesem deutlichen Zugewinn setzt das Papier seinen positiven Trend der letzten Wochen fort und liegt nun 80,77 Prozent über dem Jahresanfangswert. Besonders beeindruckend erscheint die Entwicklung im 30-Tage-Vergleich mit einem Plus von 69,06 Prozent. Analysten sehen diese Entwicklung jedoch zurückhaltend - derzeit liegt nur eine Analysteneinschätzung vor, die eine "Halten"-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,00 Euro ausspricht.

Fundamentaldaten zeigen Licht und Schatten

Die Schweizer Electronic AG, ein etablierter Anbieter komplexer Leiterplattenprodukte für die Automobil- und Industrieelektronikbranche, weist trotz des aktuellen Kursanstiegs gemischte Fundamentaldaten auf. Mit einem außerordentlich niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,12 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,74 erscheint die Aktie auf den ersten Blick unterbewertet. Allerdings belasten die hohe Verschuldung und unterdurchschnittliche Margen die Geschäftsentwicklung. Anleger sollten zudem beachten, dass das Unternehmen am 28. April 2025 die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen wird, gefolgt von den Q1-Zahlen für 2025 am 07. Mai, was möglicherweise weitere Kursbewegungen auslösen könnte.

