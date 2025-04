Freiburg - Eine in Freiburg im Breisgau gefundene Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am frühen Donnerstagmorgen nach mehreren Stunden erfolgreich entschärft worden. Wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte, konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe gegen 4 Uhr entschärfen. Alle Sperrungen wurden daraufhin aufgehoben und die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund zweitausend Menschen waren betroffen.Da sich ein Krankenhaus in dem gefährdeten Radius befand, waren umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen notwendig. Mehr als 700 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutzeinheiten, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der Polizei, der Stadt Freiburg, der VAG und der Energieversorger waren über Nacht im Einsatz.Die Bombe musste nach Angaben der Behörden aufgrund des Zustands des Zünders so schnell wie möglich vor Ort entschärft werden. An kritischen Stellen wurden vor der Entschärfung große, mit Sand beschwerte Container als Splitterschutz aufgestellt. Zuvor war der Evakuierungsradius auf rund 300 Meter ausgeweitet worden.