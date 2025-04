Spanische Zufuhren dominierten augenscheinlich das Geschehen. Abladungen aus der Türkei, Italien und Griechenland trafen längst nicht auf allen Märkten ein und hatten nur ergänzenden Charakter. Die Geschäfte verliefen insgesamt recht ruhig. In Frankfurt startete die Saison aus Südafrika am Donnerstag mit Eureka zu 30,-€, in Hamburg in der Woche...

Den vollständigen Artikel lesen ...