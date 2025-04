Südafrikanische Abladungen dominierten, allen voran Williams Christ, Cheeky, Rosemarie und Packham's Triumph. Waren zu dieser Zeit im letzten Jahr noch Abate Fetel von ebenda die dominierende Sorte, taucht sie in diesem Jahr noch sporadisch in Kleinstmengen auf. Bildquelle: Pixabay Insgesamt schwand das Interesse an südafrikanischen Williams Christ mit fortschreitender Reife,...

