News von Trading-Treff.de Novo Nordisk hat am Mittwoch einen massive Aufschlag, eine fast sensationelle Leistung, nach oben geschafft 5,6 % Plus sind es am Ende geworden. Dies führte die Aktie auf einen Kurs von 60,29 €. Damit sind die vergangenen schwachen Tage für das Unternehmen an den Aktienmärkten zunächst einmal vorbei. Allerdings wird sich aus dieser Situation heraus noch immer keine richtigen Befreiung gegeben. Aktuell haben die Märkte offenbar ...

