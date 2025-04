Die ExxonMobil-Tochter Esso ist in Deutschland bisher in erster Linie als Tankstellenbetreiber bekannt. Doch das könnte sich zukünftig ändern, schließlich will Esso in Deutschland Lithium fördern. So darf das Unternehmen in Niedersachsen auf weiteren zehn Gebieten danach Lithium. Lithium wird bekanntermaßen auch zur Herstellung von leistungsfähigen Akkus für E-Autos verwendet. Die entsprechende Genehmigung sei zum 1. April erteilt worden, teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) ...

