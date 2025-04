NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von ProSiebenSat.1 massiv zusammengestrichen von 9,30 auf 5,70 Euro und sie demnach von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Daniel Kerven begründete dies am Mittwochabend mit dem Risiko, dass Media for Europe (MFE) seine Übernahmeofferte zurückzieht. Die Aktien der Italiener hätten enorm gelitten unter der Aussicht, im wirtschaftlich unsicheren Terrain auch noch die Refinanzierung der Schulden von ProSiebenSat.1 stemmen zu müssen. Dieses Risiko könnte MFE zunächst zu hoch sein. Man könnte wieder auf den Plan treten, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) der ProSieben-Aktien deutlich gesunken sei. Hieran orientiert sich die Offerte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PSM7770