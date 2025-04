Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag nach der Kehrtwende bei den US-Zöllen wie an anderen Börsen weltweit ein Kursfeuerwerk ab. Trump setzte am Vorabend die kurz davor in Kraft getretenen «reziproken» Zölle ausser für China wieder aus - zumindest für 90 Tage. Vorerst soll einzig ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. In der Folge zogen der Dow Jones um knapp 8 Prozent, der S&P 500 um mehr als 9 Prozent und ...

