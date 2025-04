Vernier - Givaudan ist im ersten Quartal 2025 weiter stark gewachsen. Nach dem Rekordjahr 2024 hat der Aromen- und Duftstoffhersteller aber etwas an Schwung verloren. Die im laufenden Jahr nicht zuletzt wegen Zöllen wohl steigenden Inputkosten will Givaudan vollständig an die Kunden weitergeben. Von Januar bis März 2025 setzte der Lieferant von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Pflegeprodukte 1,98 Milliarden Franken ...

