Die Welt befindet sich in Aufruhr. Geopolitische Konflikte, Flucht & Migration und wirtschaftspolitische Verwerfungen sind an der Tagesordnung.

Mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump verändern sich transatlantische Partnerschaften, selbst Institutionen mit langer Tradition wie die NATO, sind heute nicht mehr als verlässliche Parameter gesetzt. Die Kapitalmärkte müssen mit den neuen Unsicherheitsfaktoren zurecht kommen. Das bedeutet hohe Volatilität für Aktien und andere Vermögenswerte. Anleger suchen nach sicheren Häfen - traditionell bieten Gold und Silber zumindest einen langfristigen Wertausgleich für Kaufkraftverluste. Investoren haben nun wieder Regionen im Fokus, welche ihre Tradition seit Jahrhunderten pflegen und daher auch heute einen Anker der Stabilität bieten können. Der kanadische Rohstoff-Explorer TOCVAN VENTURES (CSE: TOC; FRA: TV3; WKN: A2PE64; ISIN: CA88900N1050) macht derzeit von sich reden, denn das Jahr 2025 bringt das Unternehmen auf die Zielgerade.



Sonora - Ein historischer Ort für Gold und Silber

Sonora ist der bekannteste Bundesstaat Mexikos, wenn es um die Bergbau-Industrie in den mittelamerikanischen Staat geht. Die Tradition des Gold- und Silberbergbaus reicht bis in die Zeit der spanischen Kolonialisierung zurück. Bereits im 18. Jahrhundert, insbesondere zwischen 1783 und 1790, war die Tarasca-Mine als bedeutender Produzent von Gold und Silber bekannt. In der heutigen Zeit spielt Sonora weiterhin eine führende Rolle in der mexikanischen Edelmetallproduktion. Im Jahr 2023 war Sonora der größte Goldproduzent Mexikos und trug nahezu ein Viertel zur nationalen Goldförderung bei. Mexiko selbst ist immer noch der weltweit größte Silberproduzent. Im Jahr 2023 produzierte das Land 6.400 t Silber, was etwa 25?% der globalen Silberproduktion entspricht. ???Vor Ort tummeln sich einige bekannte Bergbauunternehmen wie z. B. Fresnillo, Pan American, Heliostar und Minera Alamos. ?

Sonora ist mit seiner kargen Landschaft und wüstenähnlichen Struktur bekannt für kostengünstige, tagebauliche und laugbare Lagerstätten. Quelle: Tocvan Ventures

Diese Parameter bieten eine kleine Absicherung vor inflationären Schüben und stark schwankenden Metallpreisen. Die ortsansässigen Produzenten in den Liegenschaften San Antonio, La Colorada und San Francisco operieren laut der letzten veröffentlichten Reports nach NI 43-101 mit Gehalten von 0,4 bis leicht über 1,0 g/t Au, wobei die Gewinnungsraten zwischen 50 und 90 % schwanken. Tocvan Ventures hat nun 27.000 m an Bohrungen auf seinem Projekt Gran Pilar durchgeführt, die Highlights liegen mit 116.9 m @ 1.2 g/t AU inklusive 10.2 m @ 12 g/t AU und 23 g/t AG im oberen Bereich mit sehr guten Gewinnungsraten von mehr als 95 % bei Gold und 73 % bei Silber.

Die vorgefundenen Gold- und Silbergrade eignen sich hervorragend für eine Förderung mit dem kostengünstigen Heapleach-Verfahren. Quelle: Tocvan Ventures

Erleichtert werden die Arbeiten durch eine hervorragende Infrastruktur, die einen vollständigen Zugang erlaubt. Pilar liegt 130 km südöstlich von Hermosillo, der Hauptstadt von Sonora. In nur 150 Minuten gelangt man auf einer überwiegend asphaltierten Strecke in den Projektstandort nahe der Stadt Suaqui Grande. Das Konzessionsgebiet El Picacho befindet sich etwa 145 km nördlich von Hermosillo und ist von dort innerhalb von 2 Stunden erreichbar. Die lange Bergbau-Geschichte in Sonora hat zu einer Ansiedlung von Branchenexperten geführt, was die schnelle Minenerschließung ermöglicht. Für den Herbst wird nun eine Mineral-Ressourcenschätzung erwartet. Mit einer darauf folgenden Minengenehmigung wird noch in 2025 gerechnet.

Die Standortfaktoren im Bundesstaat Sonora bieten die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Minenbetrieb. Quelle: Tocvan Ventures

Die jüngsten Ergebnisse überzeugen auf ganzer Linie

Tocvan Ventures hat die Ergebnisse der jüngsten Kernbohrungen auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar veröffentlicht. Zehn Kernbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.167,5 m wurden Anfang dieses Jahres innerhalb der Hauptzone, die sich mehrheitlich (51 %) im Besitz von Colibri Resource Corp. befindet, abgeschlossen. Die heutigen Ergebnisse heben 21,6 g/t Gold, 209 g/t Silber und 6,7 % Blei auf 3,0 m sowie 2,8 g/t AU, 38 g/t AG und 2,3 % Zink auf 3,8 Metern innerhalb einer breiteren anomalen Zone mit durchschnittlich 1,2 g/t Gold von der Oberfläche bis in eine vertikale Tiefe von 64,9 m hervor (JES-25-108).

21,6 g/t Gold

Hier finden sich auch große Klunker.

Das Bohrloch verdeutlicht, dass es sich 300 m östlich des Hauptzonentrends in Übereinstimmung mit dem North Hill-Trend befindet und somit die erste Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung entlang des südlichen Endes dieses Korridors ist. Die hochgradige Vererzung scheint in einer stark zerklüfteten, oberflächennahen Verwerfungszone mit dazugehörigen Quarzgängen zu liegen. In Anbetracht der Nähe zur Oberfläche wird dieses Gebiet für künftige Schürfungen ausgewählt, um das Ausmaß der hochgradigen Mineralisierung für eine mögliche Beschickung der Pilotmine weiter zu evaluieren. Darüber hinaus lieferte Bohrloch JES-25-107, 100 m östlich der Hauptzone, die bisher besten Werte an der Ostflanke der Hauptzone. Die Kernprotokollierung zeigt, dass das Bohrloch eine große Verwerfungszone durchschnitten hat, die die Mineralisierung trennt, auf die man bei früheren Bohrungen gestoßen war (JES-22-53 und JES-24-79). Die Ergebnisse für die verbleibenden drei Bohrlöcher, die die äußere Ausdehnung der Mineralisierung getestet haben, stehen noch aus. Sie sollten in den nächsten Wochen eintreffen.

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan Ventures. Quelle: Tocvan Ventures



"Die Kernbohrungen haben soeben den höchstgradigen Abschnitt außerhalb der Hauptzone ergeben, der sich in 300 m Entfernung auf einem sich abzeichnenden Trend befindet", kommentierte CEO Brodie Sutherland.

"Das Beste daran ist, dass er sich nur wenige Meter unter der Oberfläche befindet, was es uns ermöglicht, mit den in der nächsten Explorationsphase geplanten Schürfungen problemlos in das Gebiet vorzudringen. Damit steht uns ein weiteres Gebiet zur Verfügung, in dem wir eine Mineralisierung für potenzielles Pilotminenmaterial finden können. Trends wie der North Hill sind noch weitgehend unerprobt und deuten darauf hin, dass andere Gebiete im gesamten Erweiterungsgebiet ein beträchtliches Potenzial für hochgradiges Gold und Silber aufweisen. Wir freuen uns darauf, die Bohrungen im gesamten Erweiterungsgebiet fortzusetzen, um mit der Suche nach zusätzlichem Ressourcenpotenzial zu beginnen."

Die vorgefundenen Gold- und Silbergrade können im Vergleich mit bestehenden Projekten überzeugen. Quelle: Tocvan Ventures

Fazit: Einer der besten Silberwerte auf dem Kurszettel

Weiterhin überzeugend ist die geringe Anzahl der ausgegebenen Tocvan-Aktien von insgesamt 58,9 Mio. Stück. Die Kasse ist nach der jüngsten Kapitalmaßnahme gut gefüllt, zudem rechnet CEO Sutherland aufgrund der guten Kursentwicklung mit einer zeitnahen Ausübung von bis zu 23,2 Mio. Warrants, die sich zu 80 % im Geld befinden. Zudem befinden sich noch 4,7 Mio. Optionen im Umlauf, welche ebenfalls im ausübbaren Bereich liegen. Der gute Projektfortschritt wird sich in den nächsten Monaten im Aktienkurs reflektieren. Aktuell ist die Schlagzahl der Veröffentlichungen sehr hoch, mit Spannung erwarten die Investoren den Abschluss der Vorarbeiten zur Ressourcenschätzung.

Tocvan Ventures verfolgt nun einen klaren Pfad. Quelle: Tocvan Ventures

Mit 86 % Kursanstieg in den letzten 12 Monaten zeigt der Kurs bereist erste Reaktionen auf die guten Projekt-Fortschritte. Die Tocvan-Aktie liegt im Vergleich zu anderen mexikanischen Silber-Aktien damit im oberen Drittel der besten Performer. Katalysatoren sind freilich die jüngsten Bohrergebnisse und die für das zweite Halbjahr erwartete Mineral-Ressourcenschätzung. Parallel dazu rechnet das Unternehmen mit der Erteilung einer Bergbau-Lizenz. Die aktuelle Marktkapitalisierung ist mit 44,8 Mio. CAD nun in einen Bereich vorgestossen, wo ortansässige Majors hellhörig werden sollten.

Die Tocvan Ventures-Aktie hat in den letzten Wochen wieder deutlich im Kurs zugelegt und ein hohes Handelsvolumen gezeigt. Stand: 08.04.2025 Quelle: LSEG.com

Edelmetalle konnten im Jahr 2025 bereits einen guten Start hinlegen und stehen momentan in der Hitliste der Wertentwicklungen. So ist Gold mit einem Höchststand von 3.134 USD nun klar ausgebrochen, auch Silber hat sein 5-Jahreshoch von rund 36 USD wieder fest im Fokus. Tocvan überzeugt mit guten Fortschritten auf dem Konzessionsgebiet Gran Pilar. Das sollte die Aktie nach der aktuellen Konsolidierung wieder sehr schnell auf alte Höhen von über 1,50 CAD bringen. Der Titel ist hochliquide und handelt an guten Tagen über 700.000 Aktien. Er ist in Kanada und Deutschland notiert und innerhalb des Sektors gut bekannt.

Eine Reihe von Vorteilen machen die Tocvan Ventures-Aktie zu einer runden Sache. Quelle: Tocvan Ventures

Tocvan-Ventures CEO Brodie Sutherland erläutert in seinem neuesten Interview mit Lyndsay Malchuk die jüngsten Ergebnisse sowie die Projektentwicklung in den kommenden Monaten.

